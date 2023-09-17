用嘴巴幫服務！男友爽完「脫口5字」她火了　一票反問：沒漱口嗎

▲原PO幫男友服務。（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

幫男友服務，結果對方卻「沒有感恩的心」！一名女網發文表示，她日前和男友發生完關係後，主動用嘴巴替對方服務，不料隔天一早醒來，卻被開玩笑，讓她覺得很不開心。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「男友一早起來，說我滿嘴X味」為標題發文，提到日前準備睡覺時，男友突然轉過身抱她，而兩人也自然而然發生關係。由於時間已經很晚了，所以激戰到一半，男友便停了下來，而她則主動用嘴巴服務對方。

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隔天一早起床，原PO向男友傾訴愛意，不料對方開口的第一句話卻是「你滿嘴X味」。聞言，原PO覺得被諷刺，她幫男友服務，結果卻被開玩笑，直言對方沒有感恩的心。

原PO強調，她會生氣完全是感覺問題，因為如果角色對調，她會謝謝對方，而不是說這種話。只不過講到後來，男友也不開心了，反過來質疑原PO為何一早就生氣？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有夠X的！不說話沒人當你是啞巴」、「就算心裡這樣覺得，也不能說出口啊」、「還不放生要等過年嗎」。但也有網友認為，「我以為這是兩個人的小情趣耶」、「為什麼有些女生要主動做一些事情，然後事後再來抱怨男生不感激她」、「我覺得蠻好笑的，看不出諷刺的點」。

另還有網友直呼，「所以吃完不去漱口刷牙嗎？感覺好噁」、「不會連清洗身體都沒有吧」、「 原PO男友很白目、超級白目，但是到底為什麼做完不漱口一下」。

本站曾報導《口愛前必看！醫驚揭「15個危險動作」細菌狂竄：千萬不要刷牙》，泌尿科醫師程威銘先前曾在YouTube頻道「程威銘醫師Dr. DKK」上提醒，口交時，因為無法得知精液內含有什麼細菌，所以最好能閃就閃、盡量不要吞，除非是很熟悉的單一性伴侶。