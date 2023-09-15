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不求高富帥！她嘆「過30歲對象難找」　一票見6要求噴爆

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO求問，女生是不是超過30歲就不易找對象？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「這樣的要求難道還太高？」一名女網友發文表示，她心中理想的另一半「不用到高富帥」，但她對資產方面有些許要求。只是即便她自認這些條件都還算合理，可似乎遲遲找不到對象，「女生是不是過了30（歲）對象就不好找了？」貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，她目前32歲，心中的理想對象「不用到高富帥」，只要別好吃懶做、無不良嗜好，並且有房、有車、無負債、有穩定的工作即可。

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只是原PO目前似乎仍未找到合適的另一半，因此不禁求問，「女生是不是過了30（歲）對象就不好找了？」難道她對另一半的要求還是太高了嗎？

▲▼男女,情侶,交往。（示意圖／記者許力方攝）

▲許多網友看傻眼。（示意圖／記者許力方攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你是林志玲的話，一切都沒問題的」、「你自己有那個本錢嗎」、「你其實可以靠自己達到這些條件，然後就會很好找了」、「你自己有車、有房、無負債嗎」、「講這麼多，就是要找富二代不是嗎」、「先要求自己再要求別人，如果你有車、有房、無負債、有穩定工作收入，設這個條件OK」。

還有網友回應，「你列出的條件再把『有車、有房』這點刪掉，應該還蠻好找的」、「無負債還好找，有房、有車比較難」、「認真回答一下，其實你的要求並不高，但以32歲的男性來說有點難，把男生年紀拉高至45歲以上，如果真的排除你說的『高富帥』，應該很多男生符合條件」。

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