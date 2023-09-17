星巴克招募達人拍片宣傳　他見「1要求」氣炸秒罷工

▲大陸星巴克招募拍攝達人拍片，提1要求惹眾怒。（圖／Unsplash）



記者林郁婷／綜合報導

西安一名男子報名星巴克「全國達探招募」活動，入選後進入某群組溝通拍攝事宜，卻發現對方提出的要求中，出現「拒絕提及中國造、中國咖啡相關話術」，引發許多人的不滿，其中一位達人更是直接放棄拍攝，直言無法理解這種事情。

據《新浪新聞》報導，王姓男子爆料稱，自己是一位團購拍攝達人，經常幫商家拍攝影片，日前他看到星巴克在招募達人去探店，於是報名參加海選，成功入選後加入到溝通拍攝事宜的微信群組，群組名叫「事兒姐5級4群星巴克9.16執行」。

王男收到拍攝要求後發現，其中除了規定要突出產品特性及活動外，還有一點提到「拒絕提及中國造、中國咖啡相關話術」，這是由負責審核影片的工作人員說的，也同時發在好幾個群組，讓大家看了非常生氣。

▲其中一位拍攝達人當場拒絕拍攝。（圖／翻攝自微博／大眾網）



王男表示，其他群組裡有一位拍攝達人當即回嗆，「對不起，我不能理解的事，人家說中國有問題嗎，我不是針對任何人，只針對星巴克下這種通知，抱歉我放棄拍攝這個項目！在我的國家，不讓提我的國家，我接受不了！」

工作人員解釋，是因為不想模糊焦點，如果提到中國造，熱度肯定會更高，「大家都有情懷，但是我們想把重心放在咖啡上」；王男透漏，多數達人都無法接受這樣的回應，紛紛退出群組並拒絕參與拍攝；而星巴克對此只稱「會有相關人員回應此事」。