買超商咖啡「想調整冰塊量」被拒！店員喊比例不對　網戰翻：奧客

▲原PO請店員調整拿鐵的冰塊量。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「喝了6個小時，咖啡都喝完了，冰塊還一大堆！」一名網友發文表示，日前他去超商買冰拿鐵時，請店員加小包的冰塊就好，然而對方卻一直說這樣比例會不對，讓他很困擾。貼文曝光後，讓兩派網友戰翻了。

這名網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文直呼，「我無法理解！」他日前去超商買特大杯的冰拿鐵，並請店員幫他加小包冰塊就好，怎料對方卻不斷跳針，說「咖啡比例會不對，我們也不會補咖啡跟奶給你」。

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聞言，原PO強調「沒有要你補到標準液位，我只是要改小包冰就好！」他前後解釋了約莫1分鐘，而店員仍在杯子內加了2包冰塊。由於原PO使用的是保溫瓶，所以他「喝了6個小時，咖啡都喝完了，冰塊還一大堆！」

最後原PO也喊話店員，「我的冰塊量只是想降低熱咖啡的溫度到常溫而已，我並沒有要喝特冰咖啡啊」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文曝光後，有一票網友表示，「坦白說，有的店員真的很明顯就是頭腦不聰明」、「只是把大包冰塊改小包冰塊，也沒麻煩店員多做什麼，我覺得沒問題啊」、「現在的年輕人容易頭腦打結」、「幫店家省冰塊成本還被罵奧客」、「去超商點有冰塊的東西確實可以請店員幫你調整冰塊量啊，我不懂這有什麼不妥（超商店員路過）」、「那叫不知變通吧」。

不過，更多網友則搖頭，「超商賣你就是一杯咖啡，一杯需要店員幫你完成的現成品而已，你可以選擇自行加工或不買就好了啊」、「做過服務業才知道這種客製化多煩」、「這本來就是照著SOP做的咖啡，如果想要特製的話，建議去咖啡店買」、「超級奧客，超商賣的就固定的」、「好了啦，沒錢就不要想喝客製咖啡」、「欠扁，要服務這種客人真累」。