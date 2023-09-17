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晨起喝咖啡小心壓力狂飆！　專家：做完「這5步」再喝更醒腦

▲▼健康生活。（圖／CFP）

▲不少人喜歡一起床就來一杯咖啡，但專家卻認為這樣不太健康。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

晨起後喝一杯咖啡提神是不少人的習慣，但英國飲食專家莫斯里（Michael Mosley）卻指出，空腹喝咖啡會刺激身體分泌腎上腺素和皮質醇等壓力荷爾蒙，從而導致不必要的壓力反應，對腸道、荷爾蒙與腎上腺造成破壞，建議人們起床後可以先做5件事後再喝咖啡，才能讓身體更健康。

1. 補充水分

人體經過一夜的睡眠後會流失很多水分，因此莫斯里建議人們起床後可以及時補充水分，但要注意應避免喝冰水，一般的常溫（室溫）水即可。

▲▼健康生活。（圖／CFP）

▲吃一份營養均衡的早餐對身體更有益處。（示意圖／CFP）

2. 攝取纖維和蛋白質

空腹喝咖啡不止會刺激皮質醇分泌，還可能導致血糖升高，讓人體一天的能量在波動的血糖中被耗盡，因此莫斯里提醒人們，喝咖啡前別忘了先吃一頓營養的早餐。他也建議人們應在早餐中加入堅果種子、燕麥和水果等纖維質，以及雞蛋、蛋白粉等蛋白質，以幫助人體穩定血糖，同時降低身體壓力和預防炎症。

3. 運動

與莫斯里一起工作的營養學家加比（Gabi）表示，重訓前喝咖啡會讓人們在運動過程中感到焦慮或顫抖，因此健身完再喝咖啡才是最好的選擇。

▲▼健康生活。（圖／CFP）

▲運動與曬太陽可以讓身體更有活力。（示意圖／CFP）

4. 起床90分鐘後

加比透露，人們醒來後的第一個小時會出現皮質醇覺醒反應，導致皮質醇劇烈上升下降。如果在這時攝取咖啡因，就會阻礙身體自發性的平衡反應，因此人們應該在起床至少90分鐘後再喝咖啡，才能更好地支持人體一天的能量。

5. 到戶外走走

莫斯里指出，與其仰賴咖啡因喚醒你，不如讓身體暴露在自然光線中更能讓身體快速啟動。而加比也補充道，早晨的陽光是最好的晝夜節律調節器，感受自然光的照射可以更好地調節生理節奏。

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