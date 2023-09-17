比星巴克便宜！「這家1飲品爆紅」激似星冰樂　店員厭世：狂打冰沙

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比星巴克便宜！「烏弄1飲品爆紅」激似星冰樂　店員厭世：狂打冰沙

▲▼星冰樂熱量圖鑑。（圖／Unsplash）

▲「可可脆片莎莎」與星冰樂喝起來差不多，讓烏弄店員做到厭世。（示意圖／Unsplash）

網搜小組／劉維榛報導

有妹子在IG分享，每次想喝星冰樂，但礙於價格貴桑桑而作罷，意外發現烏弄「1款神級飲品」喝起來與星冰樂一模一樣，且價格只要星巴克的2/3。對此，烏弄店員崩潰直呼「我天天一上班都要打冰沙，目前手臂整個變的很有力」；另一位店員則厭世大喊，超怕閉店前有人點這杯，「超愛亂噴，做完都要重刷一次！」

一名手搖飲店員在Dcard透露，因IG影片瘋傳烏弄的「可可脆片莎莎」喝起來與星巴克的星冰樂「十分相似」，忽然引來一票人來朝聖嚐鮮。面對來客數突然爆量，原PO苦笑直呼，「小弟我天天一上班都要打冰沙，目前手臂整個變的很有力！」

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對此，原PO也熱心分享店內兩款飲品的差異性，首先是爆紅的「可可脆片莎莎」，就是單純的巧克力冰沙及可可脆片，比起星冰樂來說，相較不死甜，使用的巧克力粉是跟迦納可可拿鐵一樣的；而另一款「可可脆片朵朵」，會另鋪一層奶蓋，「整塊乳脂起司+法國愛樂薇鮮奶油，風味鹹香甜甜的～滑順綿密及可可碎片」，原PO大推奶蓋控必點。

不過該文章曝光後，卻釣出其他店員厭世直呼，「身為工讀，真的超討厭打這兩個冰沙，尤其快打烊的時候，這東西超愛亂噴，做完都要重刷一次，尖峰時間更不想看到客人點這個，做一杯冰沙的時間可以做十杯純茶，一次打太多杯機器還會罷工，這風潮讓我上班更厭世了」。

▼原PO上班狂打冰沙。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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