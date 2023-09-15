央視前女主播「任星巴克董事」！曾任阿里巴巴高管　超狂履歷曝

▲張蔚此前出任阿里影業總裁。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

全球咖啡連鎖品牌星巴克在美國當地時間13日宣布，創始人舒茲（Howard Schultz）退出董事會，星巴克董事會推選前阿里高管張蔚成為新一任董事。1970年出生的張蔚頂著「哈佛學霸」的光環，職業生涯效力過通用通用電氣、阿里巴巴等知名企業，然而讓還曾在大陸官媒《央視》的一檔節目擔任女主持。

據《紅星新聞》報導，美國當地時間9月13日，星巴克公司宣布創始人舒茲將於當天辭去董事會成員職務，正式退休。舒茲也被授予星巴克終身名譽董事長稱號，以表彰他對星巴克的傑出貢獻。

星巴克同時宣布，阿里前高管張蔚將於10月1日起擔任董事會成員。現任董事成員霍布斯說，「張蔚被業內認為是一位創新者和改變者，我們很高興她加入星巴克。她的豐富經驗、廣闊視角和對企業業務發展的全心投入，將幫助我們繼續成長。張蔚的加入，再加上新一屆董事會激勵人心的戰略願景，讓我相信我們最好的日子真的還在後頭」。

星巴克官網稱，張蔚在阿里巴巴集團負責國際業務和媒體戰略，對此有十多年的經驗。張蔚表示，「星巴克的limitless growth（無限增長）思維方式令人印象深刻並讓我產生共鳴，幾十年來我一直是全球範圍內的星巴克客戶。我很榮幸有機會與才華橫溢的領導團隊合作，為星巴克業務和品牌做出貢獻，創造重要價值。」

據公開消息，張蔚於2008年加入阿里擔任高管，深度參與過阿里集團的業務決策、媒體關係和企業社會責任方面的工作。而據張蔚個人微博認證資料，她曾擔任過阿里影業的總裁，以及阿里集團負責資本運營的資深副總裁。在加入阿里之前，她曾就職於媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的星空傳媒，出任中國區運營總監。

此外她還在CNBC（消費者新聞與商業頻道）中國區短暫任職過。在更早期的旅美期間，她曾在著名諮詢公司貝恩資本和通用電氣擔任過高級職位。

而張蔚後來在從事金融行業的同時，還抽空在央視兼職做過主持人，這也讓她被很多大陸觀眾了解。在多年前兼職央視《對話》欄目主持人期間，張蔚曾與軟銀集團創始人孫正義、Oracle總裁賴瑞．艾里森等重量級嘉賓展開過精彩的交流，她在台上的亮眼表現，也讓不少觀眾對這張年輕的面孔留下深刻印象。