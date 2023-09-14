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咖啡口味「曝隱藏個性」！性愛高手最愛這杯　喝拿鐵較受歡迎

▲▼ 咖啡。（圖／CFP）

▲ 喜歡不含乳製品咖啡的人被認為最愛說教。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

你喜歡喝哪種咖啡呢？英國一項調查顯示，對咖啡的喜好反映出一個人的個性，喜歡有巧克力味的摩卡的人可能最為性感，喜歡冰咖啡的人自認床上功夫一流，是最完美的情人，喜歡拿鐵的人則較討人喜愛。

綜合《每日郵報》等英媒，連鎖甜甜圈業者Dunkin' Donuts UK委託針對英國2000名咖啡愛好者進行調查，從他們喜歡的咖啡和對自己的描述，了解對咖啡的選擇如何反映出人的個性。

調查發現，自稱「最性感」的人中，有20%喜歡有巧克力味的摩卡；喜歡雙倍濃縮咖啡的有40%稱自己閱歷豐富、39%自稱博學多聞，且喜歡炫耀大學學歷；但喜歡如榛果或焦糖拿鐵這類風味咖啡的人個性可能更風趣，有40%覺得自己很搞笑。

喜歡冰咖啡的人有12%自認是「派對靈魂人物」，且有24%認為自己床上功夫很好，是「最好的情人」，但愛喝拿鐵的人更討人喜歡；不喝含乳製品咖啡，而是改用燕麥奶或杏仁奶替代的則有多達53%較愛說教，但也有28%認為自己較為內向。

委託進行調查的業者表示，「咖啡是許多人日常生活中至關重要的一部分，了解我們的選擇如何在潛意識中反映個性與興趣很有趣。」

研究也顯示，咖啡愛好者通常每天喝3杯咖啡，平均在早上7點54分喝第一杯，約63%的英國人每天都喝相同的咖啡，且有55%人認為，每天喝第一杯咖啡以前累到無法正常工作。

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