搭車時「1舉動」很沒禮貌？　一票都遇過：只有佩服

▲有些人會在公共運輸工具上化妝。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人因為趕時間，便會在搭車時化妝，近日有網友好奇拋問，在公共運輸工具上化妝的人會惹人厭嗎？她自己覺得這個行為沒那麼嚴重，只是有可能會弄髒環境而已。話題引發討論，其中不少網友都覺得只要別影響到其他人就沒關係。

女網友在Dcard上，以「大家會討厭在公共運輸上化妝的人嗎」為標題發文，提到她覺得在車上化妝不算很嚴重的行為，只是可能會弄髒環境而已。她以自身舉例，她也會在車上補蜜粉，不過確實會擔心車子晃動時，手滑造成旁人困擾。

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同時原PO也補充道，除了狂敲化妝品外殼、噴定裝噴霧、擦防曬會讓她覺得不太禮貌，其餘則都能接受，大家會討厭別人在公共運輸工具上化妝嗎？

貼文曝光後，多數網友表示，「不會，因為有些人需要天天早起通勤，可能沒時間化妝，所以我能體諒」、「只要他沒有影響到我的話，我就覺得沒差」、「完全不會，不要弄髒環境或干擾別人就好」、「早起出門賺錢已經很努力了，利用通勤時間很聰明啊」、「連化妝都要管，沒影響到別人有差嗎？怎麼不檢討坐車腳很開的人」。

其中還有網友直呼，「沒想法，會覺得對方蠻勇敢的，只要不妨礙到其他人就沒差」、「前天才在客運上看到一個，是會多看兩眼啦，覺得可以在那種環境化妝實在太強了」、「我覺得很厲害欸！尤其是畫眼線的女生，我都會偷偷觀察，為什麼他們的線可以不歪」、「曾經在火車上看過畫眼線、睫毛的人，只有佩服」。

但也有網友則認為，「超討厭在那邊抖粉的，附近人會吸進去欸，噴東西、抖粉太超過了，補個口紅倒是沒差」、「我不喜歡吸粉味」。