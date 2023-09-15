有特大經典拿鐵、淇淋巧酥甜筒！　超商「8大夯品買1送1」連3天搶

▲超商8大夯品買1送1只有3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！有超商即日起於全門市祭出限時3天「8大夯品買1送1」超殺優惠，包括特大杯拿鐵、經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙等都有，還有農心辛炒麵、淇淋巧酥甜筒也能享優惠，且不限購買數量，趕緊衝囤一波。

▲經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙可享任選買1送1。

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至9月17日連3天於全門市祭出「8大品項買1送1」，包括「Let’s café特大杯拿鐵（冷熱不限）」、「油切日式綠茶」、「FamiCollection鹼性離子水（800ml）」、「野莓美姬飲」、「農心辛炒麵」、「杜老爺淇淋巧酥甜筒」，還有「經典黑炫牛奶酷繽沙」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙」則開放任選買1送1，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「FamiCollection鹼性離子水（800ml）」、「野莓美姬飲」、「農心辛炒麵」及「杜老爺淇淋巧酥甜筒」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲7-11祭出限量9大咖啡飲品優惠。

另，7-11今（15）日、明（16）日2天則於OPEN POINT行動隨時取推出「9大咖啡飲品」限量優惠，品項包括「西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡7杯380元」、「香鑽水果茶7杯350元」、「大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶7杯350元」、「冰蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵7杯390元」以及「中杯精品美式7杯320元」。