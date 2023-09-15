　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

有特大經典拿鐵、淇淋巧酥甜筒！　超商「8大夯品買1送1」連3天搶

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商8大夯品買1送1只有3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！有超商即日起於全門市祭出限時3天「8大夯品買1送1」超殺優惠，包括特大杯拿鐵、經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙等都有，還有農心辛炒麵、淇淋巧酥甜筒也能享優惠，且不限購買數量，趕緊衝囤一波。

▲▼全家「經典黑炫牛奶酷繽沙」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙」升級回歸 。（圖／業者提供）

▲經典黑炫牛奶酷繽沙、經典黑炫拿鐵酷繽沙可享任選買1送1。

全家周末限定「康康五」活動開跑了，即日起至9月17日連3天於全門市祭出「8大品項買1送1」，包括「Let’s café特大杯拿鐵（冷熱不限）」、「油切日式綠茶」、「FamiCollection鹼性離子水（800ml）」、「野莓美姬飲」、「農心辛炒麵」、「杜老爺淇淋巧酥甜筒」，還有「經典黑炫牛奶酷繽沙」、「經典黑炫拿鐵酷繽沙」則開放任選買1送1，且不限購買數量、支付方式，但不提供寄杯。

其中，「FamiCollection鹼性離子水（800ml）」、「野莓美姬飲」、「農心辛炒麵」及「杜老爺淇淋巧酥甜筒」同步開放於隨買跨店取購買，每人購買數量有限制。

▲▼7-11咖啡,7-11高效智慧回收機。（圖／7-11提供）

▲7-11祭出限量9大咖啡飲品優惠。

另，7-11今（15）日、明（16）日2天則於OPEN POINT行動隨時取推出「9大咖啡飲品」限量優惠，品項包括「西西里風檸檬咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡7杯380元」、「香鑽水果茶7杯350元」、「大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／黑糖珍珠燕麥奶7杯350元」、「冰蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵7杯390元」以及「中杯精品美式7杯320元」。

  【你可能也想看】

►隱藏版小確幸先收！　超商「9元霜淇淋」限定12天送
►限時13天！速食店「6塊炸雞桶下殺73折吃」　還有大披薩只要67折
►超殺優惠揪團衝了！　速食店「比薩買1送3」爽吃11天

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／礁溪某飯店失火！　7F整樓焦黑全毀
快訊／嫌小孩太吵！上樓砍死夫妻　冷血鄰居落網
YTR酒駕被抓包！她喊只喝2口「過7小時才開車」遭打臉
22歲男酒駕撞死孝子！　國民法官首宗判決定讞
開門讓鄰居進屋！2孩驚見父母被瘋砍…衝下樓：我爸媽被殺了
新光大公主吳欣盈歐洲婚禮照曝光！　比利時王后也來了
87歲連戰近況曝！韓國瑜探望父子　3人同框合照
「莒光甜心」夜溜進男少校寢室遭記過！　結局逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

有特大經典拿鐵、淇淋巧酥甜筒！　超商「8大夯品買1送1」連3天搶

「捐血吃免費大麥克、小薯」今天開跑！　131所校園限定搶

肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

全聯超萌「咖波」烤具0元換購！5國風格「報復性烤肉」採買必看

2023桃園購物節9／15登場！發票滿300元即可登錄　最高抽中百萬

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

【廣編】在倫敦遇見英皇西點　Salty Box一開盒就愛上

Panasonic 2023秋季新品發表　用智慧家電打造家的美好溫度

迎中秋！東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！11／11前憑發票及原商品辦理

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

撐傘婦闖紅燈「撞車倒地」　休旅車驚險急閃險輾過她

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

有特大經典拿鐵、淇淋巧酥甜筒！　超商「8大夯品買1送1」連3天搶

「捐血吃免費大麥克、小薯」今天開跑！　131所校園限定搶

肯得基推「可樂餅咔啦雞腿堡」！網讚肯德基爺爺新造型：根本老公

全聯超萌「咖波」烤具0元換購！5國風格「報復性烤肉」採買必看

2023桃園購物節9／15登場！發票滿300元即可登錄　最高抽中百萬

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！地瓜、南瓜造型太Q　咬下有香甜內餡

【廣編】在倫敦遇見英皇西點　Salty Box一開盒就愛上

Panasonic 2023秋季新品發表　用智慧家電打造家的美好溫度

迎中秋！東森購物網辦「柚子創意賽」　投稿送柚子禮盒

全聯售出「巴西進口蛋」可退貨！11／11前憑發票及原商品辦理

半數大學生有經濟壓力！　8成兼職盼月收1.3萬

父母遭瘋砍慘死！2童全程目擊　崩潰：殺人的是13樓阿北

法院認證明道美女經紀人A錢！無坎城影展關鍵收據　判還572萬

育世博研討會「諾貝爾獎得主現身」　有望加速產業合作

林昱珉7局失1分優質先發、狂飆8K　摘下本季第6勝

高雄30歲以下年輕人　每8個人就有1人買在三民區

巴西雞蛋惹得民怨沸騰　蔡政府應汰換不適任官員

曝與賴清德交手內幕　深澳電廠案態度反覆...柯文哲：想把電視砸掉

凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

宋濤會見洪秀柱　「盼兩岸青年多交流、推進兩岸和平發展」

走路突腳軟摔倒超魔性　吸3萬網友：忍不住重播

消費熱門新聞

肯得基開賣可樂餅雞腿堡　網狂讚：想買爺爺

全台通路最新「激省優惠」懶人包

捐血免費吃麥當勞大麥克限時47天

好市多2023日本必買神物緊急補貨

超商「霜淇淋買1送1」爽嗑3天！

全聯5大風格報復性烤肉！咖波烤具0元換購

摩斯冰紅茶免費送！抽1年份米漢堡

超商大杯美式「只要23元」爽喝

速食店「漢堡買1送1」今天限時搶

荷包放大術！好市多舒潔三層衛生紙祭年度最殺折扣

2023桃園購物節9/15登錄發票抽獎

只有4天！超商咖啡「第2杯10元」爽喝

美式賣場衛生紙特價搶翻天　網友：還有另一款隱藏甜品偷降價

限時5天！超商9大咖啡飲品組合價爽喝

更多熱門

相關新聞

台南披薩店「8818」開炸雞店

台南披薩店「8818」開炸雞店

除了拿坡里，台南「8818比薩屋」也有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱，令人意外的是業者也開起炸雞專門店「ON LIVE炸雞現場」，明天（9/15）試營運，9月16日、9月17日消費滿額送炸雞馬卡龍。另外，千葉火鍋也推出新品牌「you成炸雞」，第1家店設在高雄義享天地，9月18日開幕。

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！

超商開賣超夯「韓國擬真麵包」！

「四代目菊川」台中店9/20開幕

「四代目菊川」台中店9/20開幕

呷哺呷哺小火鍋2號店插旗信義區

呷哺呷哺小火鍋2號店插旗信義區

重機妹被狂砍30刀！恐怖前男友曝行兇動機

重機妹被狂砍30刀！恐怖前男友曝行兇動機

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家買1送17-11

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！珍珠排第6名

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

基隆東直播爆意外…

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面