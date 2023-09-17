賴清德扮母雞助攻小雞選情　勉謝佩芬當「第二個蕭美琴」

▲賴清德今天上午在台北市參香，大力推薦謝佩芬。（圖／賴清德競選辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德展開立委輔選行程，今（17日）上午接連參拜4座廟宇，拉抬立委參選人許淑華、謝佩芬選情。他稍早在台北文昌宮與中庄仔福德宮表示，謝佩芬是罕見的才女，北一女、台大法律系畢業，又到美國哈佛大學深造，且她沒有選擇到私人公司賺錢，而是到擔任吐瓦魯駐聯合國的職員，「期待大家把她栽培做第二個（駐美代表）蕭美琴」。

賴清德今天上午，結束松山慈祐宮與奉天宮的參香行程後，在台北文昌宮主委黃忠慶以及中庄仔福德宮董事長林春裕的陪同下，偕同謝佩芬、台北市黨部主委張茂楠、台北市議員顏若芳等地方黨公職，接連前往台北文昌宮與中庄仔福德宮參拜，祈求台灣風調雨順、國泰民安。

賴清德向在場鄉親大力推薦謝佩芬表示，「謝佩芬是罕見的才女」，北一女、台大法律系畢業後，又到美國哈佛大學深造，拿到兩個碩士學位，在畢業後沒有選擇到私人公司賺錢，而是到邦交國吐瓦魯擔任吐瓦魯駐聯合國的職員，「小小年紀就有國際外交經驗，我是期待大家把她栽培做第二個蕭美琴」。

賴清德強調，現在國際局勢很複雜，台灣也遇到極權主義的威脅，「我們除了要自立自強，也要和民主陣營站在一起，所以外交人才很重要」。他說，蕭美琴在美國對台灣的外交工作做得很好，貢獻很大，但在蕭美琴之後，民進黨要栽培第二個蕭美琴、第三個蕭美琴，「我們要栽培謝佩芬，讓她進入國會，為台灣的外交來打拚，如果謝佩芬進入國會，我們的外交一定有一個生力軍」。

賴清德也用歌手蔡依林的精神勉勵謝佩芬，「蔡依林是台灣的國際巨星，表演很精彩，她曾經講過一段話，她不是做到100分，而是要做到130分，才能讓別人扣分」，所以希望謝佩芬要學習蔡依林的精神，「用130分的準備，才有可能得到100分」。

謝佩芬表示，中山區有很多的老建築，這也是地方及中央政府應守護的第一要務，她在守護鄉里的土地公面前向大家承諾，未來進入國會後，將強力監督建案鄰損的認定以及處理方法，並期待未來和賴清德分別以總統和立委的身分，再次回到福德宮，和在地的里長一起為大家服務，讓中山區居民的生活、安全、幸福，天天都是「100芬」。

值得注意的是，日前曾與賴清德合拍影片的女裁判劉柏君母親，因住在中庄仔福德宮附近，也特別前往現場。她說，今天聽說賴清德、謝佩芬來參香，特別來表達支持，自己從賴清德擔任立法委員時期就很欣賞他，希望「賴總統」更加油，「我們都是死忠的」。