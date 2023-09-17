觀察／郭台銘登記連署喊「政治新氣象」　卻藉支持者歡呼阻斷媒體提問

▲郭台銘與賴佩霞17日向中選會遞交連署登記申請書並受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（17日）偕同藝人賴佩霞，在中選會受理申請為2024總統副總統選舉被連署人的最後一天，完成登記。郭台銘致詞表示，他已經邁出台灣政治新氣象第一步，特別感謝年輕支持者一起參與、見證這關鍵時刻。但當媒體想追問賴所深陷的國籍等爭議時，郭以趕行程為由示意賴一同離去，且後方的年輕「郭粉」大聲歡呼，打斷媒體發問。

中選會9月13日至9月17日受理申請為總統副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人。由於郭台銘與賴佩霞選在17日登記連署，中選會所在的中央聯合辦公大樓外部署大批警力維安，圍牆內外有民眾現身挺郭，最特別的是，一群身穿白衣的年輕人，站在媒體聯訪區，高舉「為台為民 郭台銘」、「台灣需要國家CEO」、「改變台灣 GOOD TIMING」等多種標語。

據了解，郭辦疑號召年輕人17日到中選會，替登記連署的郭台銘與賴佩霞造勢。當郭台銘上午9時26分許與賴佩霞搭同車抵達，上述穿白衣的年輕人們大聲歡呼、吶喊「為國為民 郭台銘；俠之大者 賴佩霞」。

▲郭台銘與賴佩霞展示申請收據。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘與賴佩霞經過幾分鐘的遞交連署登記申請書、繳交100萬元保證金等程序後，共同向媒體展示申請收據，正式投入2024總統大選連署。郭台銘在媒體聯訪區致詞表示，他與賴佩霞已完成總統副總統連署登記程序，這是一個令人興奮的日子，他已經邁出台灣政治新方向、新氣象第一步，台灣2300萬人民渴望改變，他承諾竭盡全力實現台灣和平、繁榮、清廉的政府。

由於賴佩霞深陷學歷、國籍及辭演舞台劇爭議，加上郭辦曾預告賴可在17日受訪時回應外界質疑，讓媒體認為可以「問好問滿」。不過聯訪時，媒體僅詢問到郭台銘跟賴佩霞有關雙重國籍與舞台劇爭議、連署規劃等3方向，但郭不是幾度看稿發言，就是與賴以怕失焦為由，未正面回應。

針對賴佩霞雙重國籍爭議，郭台銘看著稿說，賴佩霞雙重國籍在彼此還沒見面前就知道了，他有把握在法定規定前，完成一切合法手續；賴則說，彼此還沒見面前郭台銘就知道他的狀況，她第一時間已提出申請，她的心情是高潮迭起，相信這樣的訓練，「我們一定會是一個更有毅力的搭檔，謝謝你們，我們的心只會越來越靠近」。

媒體詢問「好像有帶小抄」，郭台銘澄清，「不是，我想這是一個應該很慎重的每一句話，一切都要合法合規，所以我們應該依照一切程序來發言。」

當賴佩霞被問舞台劇爭議，郭台銘隨即打斷，稱「今天聚焦應該在登記的手續完成」，並向賴佩霞示意要離開；賴則說，「今天在這場合不要失焦，你們所問的問題，我們都會有答案，因為細節太多，所以不方便在這裡，佔用大家太多的時間。」

記者會全程約5分鐘，令人錯愕的是，當媒體想進一步追問時，站在後方的年輕人們見狀，立即大聲發出歡呼聲，阻斷媒體提問，直到郭台銘與賴佩霞連袂離去。

▼郭台銘與賴佩霞為趕行程先離去。（圖／記者李毓康攝）