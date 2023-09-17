黃士修喊「背後高層是誰」　陳學聖：無高官指點！我只服膺事實

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘參選2024總統連署的搭檔賴佩霞遭國民黨智庫召集人陳學聖質疑洗學歷，並嗆賭100份雞排，因此槓上郭辦發言人黃士修，兩人連日隔空開火。黃士修17日再度喊話陳學聖，「背後是哪個高層授意？為何有恃無恐？」對此，陳學聖也透過臉書回應，強調背後沒有任何高官指點，「我就是我，我只服膺事實，言所當言，為所當為。」

▲針對陳學聖質疑賴佩霞學歷，黃士修質疑背後是否有高層授意。（圖／記者莊喬迪攝）

「到此為止，快去認證！」，陳學聖表示，本來想周二和黃士修賭完雞排，賴佩霞學歷採認就告一段落，但今黃士修又亂扯，他只好提前收尾，今天回應完，就不再捲在此事，免得浪費他時間，周二的「雞排之約」，就延到賴佩霞學歷採認完，永遠有效。

「我背後沒有任何高官指點，我就是我，從政那麽多年，瞭解我的人都知道，我只服膺事實，言所當言，為所當為」，陳學聖強調，他的原始出發點，就是善意的提醒，沒想到黃士修竟亂開地圖砲，扯人下水，扭曲原意，現在他再次善意提醒，教育部大陸學歷採認，前季已到9月15日結束，新的一季，從現在開始，到12月15日受理，在中興大學，請記得帶好他提醒的「居留時間」相關資料，不過因大陸學歷採認是統收統處理，所以賴佩霞的學歷採認，最快最快也要到明年1月，所以要怎麽送中選會，就是郭辦要處理的事。

陳學聖提到，至於黃士修屢屢提到賴佩霞在陽交大有教課，反證賴佩霞學歷沒問題，這正好曝露黃士修對高教不瞭解。他解釋，賴佩霞之所以能在陽交大授課，不是因為她的博士學位，而是用專業技術人員身份，「黃發言人要不要去查證看看，或者再來賭個雞排看看。」

此外，陳學聖強調，最重要的是，黃士修今天提到「郭賴配」是為藍營整合而來，他要謝謝黃士修用了國民黨主席朱立倫的話，「大我大一點，小我小一點」，這是好事，但他也直言，只要郭台銘不要一直堅持當老大，不要一直堅持「讓大哥先做四年」，他保證藍營整合瞬間起化學變化，非綠大聯盟整合就更有機會了。

陳學聖最後表示，有關賴佩霞學歷之爭，今就此打住，之後不再作任何回應，該去認證的，就快去認證吧！