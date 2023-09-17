製毒工廠隱身竹科旁小村　鐵皮屋搜出海量毒咖啡包

▲竹東警方在寶山鄉一間鐵皮屋內查獲近千包毒咖啡包以及1.5公斤的毒咖啡原料。（記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府警察局竹東分局、橫山分局與新北市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，經數月跟監埋伏並分析研判毒品源料流向，14日在寶山鄉一處鐵皮屋查獲大量毒咖啡包分裝工廠，起獲市值約120萬的新型毒品。

新北警刑事警偵四隊溯源清查先前查獲之毒咖啡包案件，分析毒品及資金流向，發現劉姓犯嫌於新竹縣寶山鄉、芎林鄉一帶，承租山區偏避之鐵皮屋，自行購買毒品及原料，並招募員工包裝毒咖啡包。

▲▼製毒工廠選在三峰村一處鐵皮屋。





警方發現該鐵皮屋位處偏僻，進出人員及貨品異常，提報清源專案疑似製毒工廠地點，歷經數個月蒐證，報請新竹地方檢察署指揮偵辦，配合高檢署安居緝毒專案，於14日專案小組同步執行搜索，查獲劉嫌等4名犯嫌並查扣毒咖啡包成品328包(共重1.145公斤)、半成品510包(共重1.705公斤)、毒品原料2袋(共重1.560公斤)、果汁粉4袋、手機8台、現金8萬6000元及相關器具證物。

本次緝毒行動針對供毒源頭進行打擊，一舉破獲毒咖啡包分裝場，避免相關成品流入市面，劉嫌等人分裝並販賣毒咖啡包牟取不法暴利，全案依毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。

▲▼劉嫌等4人遭依毒品危害防制條例移送新竹地檢署偵辦。