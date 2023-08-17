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毒咖啡「夯包裝」躲避查緝　苗警識破循線逮人...女藥頭落網

▲▼頭份警方在市區公寓內查獲大批毒品咖啡包，以時下最夯的「星城Online」來包裝。（圖／警方提供）

▲頭份警方在市區公寓內查獲大批毒品咖啡包，以時下最夯的「星城Online」來包裝。（圖／警方提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

新興毒品為了噱頭引人注意或者躲避查緝，包裝千奇百怪，頭份警分局日前在市區公寓內查獲2千多包毒品咖啡包及k他命毒品，包裝即以「星城Online」等時下最夯包裝以躲避警方查緝，經積極溯源後順利拘提上手陳姓犯嫌到案，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

頭份警分局在5月中旬接獲線報，頭份市銀河路一處公寓內疑似有毒品交易情事，分局偵查隊立即成立專案小組並報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦。

經過長期蒐證及訪查下，確定廖姓女子涉有重嫌，專案小組於日前見時機成熟，持搜索票前往該處搜索，於房間內查獲廖姓女子並起出毒品咖啡包2410包(含袋重9850公克)、K他命13包（含袋重26公克）及作案手機、電子磅秤等贓證物，經積極溯源後順利拘提上手陳姓犯嫌到案，全案依毒品危害防制條例移送苗栗地檢署偵辦。

頭份警分局表示，新興毒品為了噱頭引人注意或者躲避查緝，包裝千奇百怪，此次查緝包裝即以「星城Online」等時下最夯包裝以躲避警方查緝，警方提醒民眾在拿到他人提供的食品或飲品，如發現有重新包裝或開口有破壞痕跡或內容物有異味情形，有可能被「加料」，應避免食用，並向家中青少年、兒童宣導，以免受害。

警方提醒，民眾如有發現可疑或不法情事，請向警察機關檢舉，警方也將持續積極執行毒品查緝工作，向上溯源，向下刨根，杜絕毒品危害國人。

▲▼頭份警方在市區公寓內查獲大批毒品咖啡包，還有K他命包及作案手機、電子磅秤等贓證物。（圖／警方提供）

▲▼頭份警方在市區公寓內查獲大批毒品咖啡包，還有K他命包及作案手機、電子磅秤等贓證物。（圖／警方提供）

▲▼頭份警方在市區公寓內查獲大批毒品咖啡包，還有K他命包及作案手機、電子磅秤等贓證物。（圖／警方提供）

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