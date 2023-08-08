丈夫嗑藥妄想被綠持刀狂砍險殺死妻子　被逮稱「我們感情很好」

▲男子混用藥物與毒咖啡，導致精神錯亂，差點殺害妻子。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台中林姓男子因混用藥物與毒咖啡包，導致精神錯亂，以為妻子背地裡偷吃，竟將妻子按壓在床上，持刀猛刺妻子胸、腹；妻子負傷求救，撿回一命，檢警則逮捕一旁呼呼大睡的林男。林男被逮後還說「我們感情很好」否認殺妻！最高法院審理後，8日將林男輕判4年6月定讞。

判決指出，林男與妻子同住在台中市區內，案發於2021年10月21日凌晨1時左右，林男因先前服用抗憂鬱藥及毒品咖啡包2包，開始精神錯亂。他懷疑妻子背地裡與人交往，找妻子吵架；妻子不滿，打算開門離去。林男就到餐具櫃抽出一把水果刀，並將妻子拖回床上，再朝妻子左手臂、左上腹、左胸等部位刺殺數刀，妻子血流如注，趕緊打110求援。

警消人員趕到現場，先將受重傷的妻子送醫急救，她因林男的暴行，造成左手肘撕裂傷、左上腹穿刺傷致腹直肌撕裂傷、左胸前外側多處刺傷，均穿透進胸腔內，導致至少有400毫升的血胸出血，致左胸氣血胸、呼吸衰竭等傷害。經過搶救後，妻子撿回一命。警方則逮捕一旁呼呼大睡的林男，帶回偵訊。檢方依照「家暴殺人未遂罪」提起公訴。

一審法院審理後，將林男判刑7年。案件上訴二審，高等法院台中分院審理時，林男否認具有「殺人故意」，辯稱：「我和我老婆感情很好，我不會傷害她。」律師也解釋，2人間感情深厚，林男當時處於精神錯亂狀況，充其量僅構成傷害罪。

不過台中高分院認為，林男當時下手力道猛烈，造成妻子胸腔大量出血、氣血胸及呼吸衰竭，若未及時救治，可能死亡；此外林男刺穿妻子胸腔部位，距離心臟極近，可見林男當時確實具有殺人不確定故意，成立殺人未遂罪。另外二審根據草屯療養院鑑定結果，認為林男確實是因為混用藥物與毒咖啡包，導致精神錯亂，因此根據刑法19條第2項減刑；另外也考量妻子事後原諒林男，二審因此輕判林男有期徒刑4年6月。全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。