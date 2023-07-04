違停買嘔吐袋給女友人遭攔檢　駕駛嚇慌了！原來車內一堆毒品

▲台南市警二分局巡邏警網發現陳嫌違規停車上前攔檢取締，查獲毒咖啡包及K他命毒品，將陳嫌及黃姓女友人送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

21歲陳姓男子4日凌晨5時許，開車載著喝酒後心情不佳之30歲黃姓女友人，準備回家之際，因黃女酒醉想吐，陳男違規停車幫買嘔吐袋，被市警二分警網攔檢取締，警方在車內查獲毒品咖啡包68包重133公克2包及K他命毒品，2人被驗出毒品反應，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，陳嫌因車輛違規臨時停車在金華路3段小北百貨前買東西，為第二分局長樂派出所副所長郭建政、警員莊志鴻執行巡邏勤務中發現上前勸導攔查取締。陳嫌一見警方慌張不已、回應盤詢嚇得支吾其詞。續經警方以手電筒照射發現駕駛座腳踏板上有一包塑膠袋，經打開內裝有毒品咖啡包68包重133公克；另再於駕駛座門把下置物處取出2包愷他命毒品、重6.7公克。乃將陳男、黃女帶回派出所調查，兩人經尿液及毒品檢驗均呈現第三級毒品陽性反應。

警方調查發現，黃女飲酒後心情不佳，乃致電好友（陳嫌）前來陪同，並載送酒醉之黃女欲返回安南區住處，疑因黃女醉酒、急欲嘔吐，陳嫌急忙將車輛違停在小北百貨前，手忙腳亂進入購買嘔吐裝用塑膠袋想放車內備用，不料買完準備關車門駛離之際，被員警發現盤查，陳嫌除慌張地將手中袋子丟在腳下遮掩，在員警盤詢時也驚慌支吾其詞。

經副所長郭建政在旁細心觀察有異，以手電筒照射發現駕駛座腳踏板上有一包塑膠袋，經仔細一看竟裝有毒品咖啡包；陳嫌見犯行敗露後，乖乖從駕駛座門把下置物處再取出交付2包愷他命毒品，還向員警開玩笑地表示，深夜執勤也可飲用提神，被員警當場訓斥。全案偵訊後後將陳男（持有及吸食）、黃女（吸食）依毒品罪嫌送辦。

二分局表示，暑期青春專案工作已自7月1日全面展開，警方也特別針對防制青少年涉毒案件等重點工作全力掃蕩執行，將規劃各項勤務方式來全面動員查緝不法，以營造一個健康生活之安全環境。