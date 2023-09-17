「我們是為整合而來」　郭辦反擊陳學聖：別「小我很大」成破壞者

▲郭台銘、賴佩霞17日上午向中選會完成登記連署。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

藝人賴佩霞宣布擔任鴻海集團創辦人郭台銘參選總統連署的搭檔後，其中國廣州暨南大學學歷受到檢視，國民黨智庫召集人陳學聖因此槓上郭辦發言人黃士修，並在昨天嗆賭100份雞排。對此，黃士修今（17日）受訪表示，「我們是為整合而來」，請記得國民黨主席朱立倫曾說「大我大一點，小我小一點」，不要每一個人的小我都很大，成為整合的破壞者。

郭台銘17日上午偕同賴佩霞，向中選會遞交連署登記申請書、100萬元保證金，並於會後接受媒體聯訪，惟兩人要趕往板橋慈惠宮參拜，受訪約7分鐘後改由黃士修代打上陣。針對陳學聖昨在臉書表示，請郭辦盡速準備好相關資料，並承諾「若賴佩霞學歷是真的，他就請100份雞排」，黃士修說，國民黨立委傅崐萁已警告在野各陣營要管好自己的小狗，他不明白為什麼陳學聖仍執意瘋狂亂咬。

黃士修表示，陳學聖跟國民黨革實院副院長何志勇日前開直播質疑賴佩霞學歷，但卻開地圖砲說台灣政界有很多人在廣州暨大洗學歷，然賴之前沒從政，反倒國民黨有很多從政同志在該校讀書；陳學聖跟何志勇直屬國民黨中央，直播完還發新聞稿，因此他要鄭重警告陳，背後是哪個高層授意，為何如此有恃無恐，質疑賴的學歷請拿出證據。

黃士修說，賴佩霞曾在陽明交通大學任教，其學歷通過教育部認可，陳學聖現在就在關心賴能否在中選會選舉公報上刊載這學歷；況且能刊載在選舉公報，是在連署與登記成功的情況下，陳學聖在隸屬國民黨中央的單位，這麼看好「郭賴」會連署成功？此外國民黨是否已排除整合的可能？這是國民黨中央的官方立場嗎？

黃士修強調，他鄭重呼籲陳學聖，「您背後高層是誰？」誰受益以官方立場攻擊，郭辦絕對尊重任何法律程序，「我們是為整合而來」，希望國民黨官方不要執著這些微小的小我，請記得朱立倫說過「大我大一點，小我小一點」，不要每一個人的小我都很大，成為整合的破壞者，「我們是大家的朋友」，但對於惡意攻擊決不會逃避。