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新北翁連闖2紅燈！被攔下竟跨上警用機車「假騎」　酒測值曝光

▲▼新北金山邱姓老翁酒駕被攔，還坐上警機車作勢要騎走。。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北金山邱姓老翁酒駕被攔，竟坐上警機車作勢要騎走，被叫下車後還笑容滿面，讓員警十分無奈。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、郭玗潔／新北報導

新北一名74歲邱姓老翁昨晚吃喜酒，席間喝到爛醉仍騎機車回家，還在途中連闖2個紅燈，當場被員警攔下。邱男醉到步伐不穩，一度還跨上警用機車假裝要騎走，讓員警嚇一大跳，雙方拉扯一陣，邱男才嬉笑下車。經員警替他酒測，發現酒測值高達0.77，全案依公共危險罪嫌移送偵辦外，也依道交條例規定吊扣機車牌照及告發闖紅燈。

金山警分局乾華派出所陳姓副所長昨(16)日晚間8點執勤完畢，要返回派出所時，發現一名機車駕駛在台2線香果園路口(台二線38K)連闖2紅燈，副所長一路跟追至台二線37公里處攔下該機車駕駛，發現邱姓駕駛散發濃厚酒氣，經實施酒測值高達0.77，全案除依公共危險罪嫌移送偵辦外，也依道交條例規定吊扣機車牌照及告發闖紅燈。

這名74歲邱姓駕駛除滿身酒氣外，已喝得爛醉導致歩伐不穩，疑似誤以為警機車是自己的摩托車，坐了上去作勢要騎走，被副所長立即阻止喝斥後，邱男還嘻笑表示他在開玩笑「假騎」，失態過程全被一旁民眾用手機拍下並放上網路。

▲▼新北金山邱姓老翁酒駕被攔，還坐上警機車作勢要騎走。。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱嫌供稱，當日下午在市區喝喜酒，晚上要回石門區的家中休息，沒想到會因為闖紅燈被警方攔查，對於酒後駕駛交通違規的行為感到十分後悔。不過幸好他坐上警機車後並未啟動開關，否則酒駕者起開關還要再另負刑責。。

金山警分局表示，依據道路交通管理處罰條例第35條規定，駕駛人如經酒精濃度檢測超標，初犯者機車處15000元以上90000以下罰鍰，且當場移置保管車輛、扣繳車牌及吊扣駕照；10年內第2次以上酒駕違規情形則處以前述最高罰緩數額並按次予以加罰，還會吊銷駕駛執照，主管機關並得公布違規人姓名、照片及違法事實。呼籲民眾切勿心存僥倖酒後駕車，不僅自身安全堪慮，且容易發生如闖紅燈、超速等其他違規行為，飲酒後可請代駕或搭乘計程車及大眾交通工具，以保障自己與其他用路人生命安全。

▲▼新北金山邱姓老翁酒駕被攔，還坐上警機車作勢要騎走。。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼新北金山邱姓老翁酒駕被攔，還坐上警機車作勢要騎走。。（圖／記者郭世賢翻攝）

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