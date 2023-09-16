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美聯合航空疑「客艙失壓」返航！　8分鐘內急降8534公尺

▲▼美國聯合航空（United Airlines）。（圖／路透）

▲美國聯合航空（United Airlines）。（示意圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架班機14日起飛不到1小時就出現客艙失壓跡象，機長緊急調頭返回紐澤西州的紐華克機場，甚至在8分鐘內急降8534公尺，所幸全機人員平安。

根據CNN報導，美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）在聲明中指出，聯合航空一架波音777客機14日半夜12時25分左右，回報飛機出現壓力問題，要求調頭返回紐華克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）。

當時這架飛機載有270名乘客、14名機組人員，準備從紐澤西飛往義大利羅馬，結果起飛一個多小時後就出現客艙失壓跡象，機長緊急降低飛行高度並回報返航。根據世界航班追蹤網站FlightAware數據，班機的飛行高度在短短8分鐘內，3萬7000英尺（約1萬1277公尺）緊降到9000英尺（約2743公尺）以下。

這架客機最後於14日凌晨平安降落，全體人員平安。聯合航空指出，機艙並未真的出現失壓狀況，乘客們的氧氣面罩也沒有掉落，但機師們無從確認。

目前該班機乘客已經被安排到另一個航班，並於14日凌晨3時30分左右自紐華克機場起飛，並在當地時間下午5時抵達羅馬，比原定抵達時間晚了約6小時。

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