美聯合航空疑「客艙失壓」返航！　8分鐘內急降8534公尺

▲美國聯合航空(United Airlines)。(示意圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架班機14日起飛不到1小時就出現客艙失壓跡象,機長緊急調頭返回紐澤西州的紐華克機場,甚至在8分鐘內急降8534公尺,所幸全機人員平安。

根據CNN報導,美國聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)在聲明中指出,聯合航空一架波音777客機14日半夜12時25分左右,回報飛機出現壓力問題,要求調頭返回紐華克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)。

#INCIDENT | United Airlines flight UA510, a Boeing 777 bound for Rome, made a precautionary return to New York (EWR) due to pressurization system problems earlier today.



The flight diverted as it approached Nova Scotia outbound, and descended below 10,000 feet for the return to… pic.twitter.com/vXgyjpedZ2