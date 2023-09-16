　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

▲▼美國密西根州的塔莎（Tasha Kann）懷胎20周左右，卻被診斷罹患腦癌。（圖／翻攝自Facebook／Tasha Kann）

▲塔莎拒絕墮胎接受化療，去年10月順利產女，但如今只剩幾個月壽命。（圖／翻攝自Facebook／Tasha Kann，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自美國密西根州的塔莎（Tasha Kann）懷胎20周時，被診斷出罹患腦癌，但她拒絕醫師建議，不願墮胎以接受化療，雖然去年10月順利產下健康女嬰，不久後就被發現癌細胞擴散，如今恐怕只剩下幾個月的壽命。

塔莎懷上第二胎期間，某天以為自己中風了，接受電腦斷層（CT）等檢查，才發現腦部長出分化不良星細胞瘤，也就是一種罕見的惡性腫瘤。醫師建議，生存機率最高的方法，就是終止妊娠並立刻展開治療，但卻被拒絕了。

接下來，塔莎堅持生酮飲食、經常運動並且服用營養食品，2022年10月順利迎接女兒。她和丈夫泰勒（Taylor）還沉浸在迎接新生命的喜悅，未料今夏情況惡化，被診斷出腦膠質瘤病（Gliomatosis Cerebri），這是一種高侵襲性的腫瘤，會影響中樞神經系統與腦葉。

▲▼美國密西根州的塔莎（Tasha Kann）懷胎20周左右，卻被診斷罹患腦癌。（圖／翻攝自Facebook／Tasha Kann）

塔莎13日接受《福斯新聞》採訪時表示，如果病情真如醫師所說的那麼嚴重，那即使墮胎也沒有幫助，「我的寶寶終究與癌症無關，所以殺害她也不能消除癌症。她是我的寶寶，我知道讓她活下去意味著上帝讓我活下去。」丈夫泰勒也說，「我知道，當她做出這個決定時，她的心意已決。而我也知道，一切都會沒事的。」

如今，塔莎仍堅持不接受任何化療或放射性治療，而是與丈夫定期前往德州休士頓一間綜合癌症治療中心，尋求替代性的免疫療法，「密西根州的腫瘤學家告訴我，他們再也沒有什麼能夠真正幫助我了。」儘管她還在與病魔奮鬥，但為了生下女兒一切都值得，「她是一個奇蹟。」

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
馬國女和男友逛夜市「狂比540手勢」　路人秒報警救一命
遊覽車中山高撞拖板車　14人送醫...日本旅遊全毀了
「逾5千萬顆蛋」要銷毀！　損失約2億元
男星來台街頭喊2字遭禁止！　「在台灣不要說」日網驚
1年義務役訓練變硬了！　他驚「比海陸精實」
住透天就不怕遇惡鄰？　過來人曝「1屋型」還是無解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

戴隱形眼鏡險失明！她「細菌感染」角膜慘潰瘍　等移植才救回視力

美國海軍實力陷危機？　美媒：中國造艦能力是美國的232倍

摩洛哥強震3000死！　老師「拿點名單」痛喊：全班32個孩子都沒了

邪教詐欺狠奪命！韓妙齡女移民美國遭同胞慘虐　關地下室毆打餓死

美1歲嬰送日托離奇亡！　疑吃下「止痛麻醉藥」午覺一睡不醒

美「機場安檢員」是扒手！X光機前摸走旅客錢包　得手1.9萬

明星教練2年逞慾400次！　15歲女網選手「一天被性侵3次」

北韓「白頭血統」鍾愛名牌！金與正訪俄拿迪奧手提包　真皮網售22萬

回應台灣議題　聯合國副秘書長：排除任何人「都損害全球目標」

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

戴隱形眼鏡險失明！她「細菌感染」角膜慘潰瘍　等移植才救回視力

美國海軍實力陷危機？　美媒：中國造艦能力是美國的232倍

摩洛哥強震3000死！　老師「拿點名單」痛喊：全班32個孩子都沒了

邪教詐欺狠奪命！韓妙齡女移民美國遭同胞慘虐　關地下室毆打餓死

美1歲嬰送日托離奇亡！　疑吃下「止痛麻醉藥」午覺一睡不醒

美「機場安檢員」是扒手！X光機前摸走旅客錢包　得手1.9萬

明星教練2年逞慾400次！　15歲女網選手「一天被性侵3次」

北韓「白頭血統」鍾愛名牌！金與正訪俄拿迪奧手提包　真皮網售22萬

回應台灣議題　聯合國副秘書長：排除任何人「都損害全球目標」

5年前沒吃到！日男神夜市大吃：我很滿足　中文撩妹「一生愛你」

隱身文山區近郊山區！北市秘境餐廳再多一家　9／30前用餐8折

疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

甜點店被留1星負評　開客人名字玩笑「XX週特價」！他看傻：太過分

台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口！她淚崩：7天了

陳美鳳被拱選副總統！募款差200萬⋯她唱2首歌瞬間達標

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

超熱銷空間噴霧又出新香！打造療癒睡前儀式感更好入眠

快訊／台中太陽抗議參賽權遭取消2度聲明　質疑T1先斬後奏

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

國際熱門新聞

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

美軍2分鐘睡眠法！　網實測：真的有效

摩洛哥老師痛喊：全班32個孩子都沒了

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

抖音被重罰「117億元」！

明星教練伸魔爪　15歲選手一天被性侵3次

以為只是小感冒　14歲男送醫手腳全被截肢

洗澡時順便尿尿！醫警告「恐有失禁風險」

投資人對科技股熱情減弱　美股收黑288點

墨西哥國會公開「2具外星人屍體」腹部竟有3顆卵

挑戰總理失敗　泰前進黨皮塔辭黨魁

更多熱門

相關新聞

美媒：中國造艦能力是美國的232倍

美媒：中國造艦能力是美國的232倍

美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌網站根據一份外流的美國海軍情報指出，中國的造艦能力是美國的232倍。

邪教詐欺狠奪命！韓女移民美國遭同胞虐死

邪教詐欺狠奪命！韓女移民美國遭同胞虐死

嬰送日托亡　疑吃藥午覺一睡不醒

嬰送日托亡　疑吃藥午覺一睡不醒

美「機場安檢員」是扒手！X光機前摸走旅客錢包

美「機場安檢員」是扒手！X光機前摸走旅客錢包

Kobe巨型塗鴉恐遭清除　房東想塗掉賣廣告

Kobe巨型塗鴉恐遭清除　房東想塗掉賣廣告

關鍵字：

北美要聞癌症墮胎終止妊娠人工流產

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

即／內湖交流道事故！轎車爛成廢鐵　2人命危搶救中

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

辦身分證注意！照片規範多一規則

7、8月電費來了！一比去年同期他哀號：有感

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面