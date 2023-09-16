　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國產晶片「有差距」也要用　華為徐直軍：不用永遠都落後

▲華為Mate 60,麒麟9000s晶片。（圖／CFP）

▲華為新機上市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為最新發表的Mate 60 Pro手機使用大陸國產晶片，令各界好奇華為是否已經突破美國的封鎖。華為技術有限公司副董事長、輪值董事長徐直軍15日在一場演講上表示，雖然大陸生產的晶片跟國外的有差距，但若不去用，差距將永遠都是差距，落後永遠都是落後。

徐直軍當天出席了2023世界計算大會，他提到，中國的計算產業正在持續加強的壓力下前行，目前從設計工具、材料、製造設備到晶片產品都受到了影響，「我們不要抱有幻想，應該堅定不移的打造可持續發展的計算產業生態。」

▼徐直軍。（圖／CFP）

▲▼徐直軍。（圖／CFP）

徐直軍認為，從計算產業的發展路徑看，只有大規模使用才能拉動計算產業的進步和發展，而計算晶片要構築在實際可獲得的晶片製造工藝基礎上，算力基礎設施要構築在可持續獲得的計算晶片和生態基礎上。

徐直軍指出，中國要發展自己的處理器、操作系統和數據庫，如果說都是用第三方，外界就有可能通過它的後門和漏洞來獲取PC機上和服務器上的信息，也有可能作為攻擊載體去攻擊其他的服務器和PC，「如果說我們的對手是一個博士水平，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水平，那要攻擊和竊取信息是相當簡單的。」

徐直軍說，國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力，「目前已經有600多個中國實體被列入美國政府實體清單，其中覆蓋了晶片、硬件、軟件、算法以及應用等。同時，從設計工具、材料到製造設備、晶片產品，均受到了出口管制的影響。」

▲華為Mate 60全系列開售，多地門市出現預購取貨及訂購人潮。（圖／CFP）

徐直軍直言，在這種情況下，一個現實的問題就是他們長期面臨很多挑戰，「一方面，中國半導體製造工藝將在相當長時間處於落後以及追趕的狀態，華為認為這個（狀態）要持續相當長時間，因為只有先進的工藝才能生產出更先進的晶片。」

徐直軍進一步指出，另一方面，由於美國的出口管制，使得獲取先進晶片或先進計算系統存在挑戰，或者說根本不可能獲得，「從我們這麼多年的經驗和對未來的判斷來看，這是長期的，對於未來不要抱有任何幻想。」

徐直軍強調，儘管他們生產的晶片、服務器、PC機，相比國外的生產有差距，但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後，但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去，「只有大規模的使用，才有可能拉動整個計算產業的進步和發展，拉動CPU的進步，拉動基於CPU做出來的服務器的進步，以此為基礎拉動整個產業的進步。」

▲華為Mate 60全系列開售，多地門市出現預購取貨及訂購人潮。（圖／CFP）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／狂新聞宣布停更！粉絲淚崩：今天不是愚人節啊
妹子身上長「8公分白毛」！　男友喊噁拔了：沒辦法忍
利比亞外海浮現「數百具遺體」！　整個市區被洪水沖走
擊落片！12歲女學生奔跑穿越馬路　機車閃不過猛撞
明午後雷陣雨來襲！降雨熱區曝光
男星昏迷未醒！他錄影片集氣：很難過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

香港想救夜經濟　深圳卻用「21條」吸港人北上消費

國產晶片「有差距」也要用　華為徐直軍：不用永遠都落後

高級餐廳在明火上噴酒精　陸女「全身著火」慘被毀容

川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行

百斤槓鈴壓住喉嚨！陸男臥推床上「掙扎一分鐘」沒動靜了

徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口！她淚崩：7天了

東森購物再上淘寶直播！兩代「霸總」明道、張晨光共創破億佳績

7歲兒帶啤酒到學校「同學醉倒一片」　媽氣炸：打斷1根衣架

習近平見柬埔寨首相　提到「打擊電信詐騙」等跨境犯罪

「北極鯰魚」曝家人貪腐　深圳未公開調查結果引反彈

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

開箱高雄WE GO歡唱！400坪華麗內裝搶先看　還找郭主義當廚藝總監

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

香港想救夜經濟　深圳卻用「21條」吸港人北上消費

國產晶片「有差距」也要用　華為徐直軍：不用永遠都落後

高級餐廳在明火上噴酒精　陸女「全身著火」慘被毀容

川台農業合作發展交流會　在攀枝花鹽邊縣舉行

百斤槓鈴壓住喉嚨！陸男臥推床上「掙扎一分鐘」沒動靜了

徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口！她淚崩：7天了

東森購物再上淘寶直播！兩代「霸總」明道、張晨光共創破億佳績

7歲兒帶啤酒到學校「同學醉倒一片」　媽氣炸：打斷1根衣架

習近平見柬埔寨首相　提到「打擊電信詐騙」等跨境犯罪

「北極鯰魚」曝家人貪腐　深圳未公開調查結果引反彈

基隆漫步快走北海岸同樂會　期待明年再相會歡喜落幕

鄉下開車「三寶不看路衝出」！　錦德驚嚇連爆髒話：要怎麼注意？

台北國際航太暨國防工業展落幕　55國720位國際人士觀展

獅隊打線高串聯　5局統一4比0壓制味全

被退養了！小奶狗見熟人來接「車上狂哭哭討抱」　揪心畫面曝光

優化失智照護　張麗善：積極面對失智長輩家庭需求

「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒掉

土地公國際民俗藝術節9／16桃園登場　123尊海內外土地公出席

快訊／狂新聞宣布停更！粉絲淚崩：今天不是愚人節啊

陳學聖提1方法驗賴佩霞學歷　黃士修反嗆：朱立倫請管好自己人

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

大陸熱門新聞

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

下火車被撞！20歲港男趴月台「肉塊四散」亡

他打完麻醉被放置手術台　醫師竟都下班了

婦人鈔票逐張存　後方男子爆氣大罵滾

半年收106家店　家樂福北上廣深門市全關了

女房東主動獻身　他無套床戰3回結果慘了

2周未現身！路透：陸國防部長遭調查

中國防長失蹤！

老婦到銀行轉帳1300萬　因「1件事」遭銀行報警

瀑布邊拍美照！她下秒為撿手機狂墜40公尺慘死

兒帶啤酒到學校「同學全喝醉」　媽氣炸：打斷衣架

生吃海鮮他右腿急速發黑！4次手術慘截肢保命

她徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口

百斤槓鈴壓喉！他「掙扎一分鐘」不動了

更多熱門

相關新聞

華為發布會25日登場　Mate 60銷量估達2000萬台

華為發布會25日登場　Mate 60銷量估達2000萬台

華為在經過美國制裁後，以Mate 60新機發布回歸全球手機鏈，在大陸引起搶購風潮，業內預計銷量能達2000萬台。根據14日發布消息，華為25日將舉行秋季發布會，終端公司CEO余承東發文稱，「好戲，一台接一台，我們9月25日見！」

華為新機陸賣翻　衝擊蘋果市占率

華為新機陸賣翻　衝擊蘋果市占率

傳中國iPhone 15備貨減30％　網嗆有「頂尖華為」

傳中國iPhone 15備貨減30％　網嗆有「頂尖華為」

網友遇成龍「買華為新機」　認真挑選模樣被拍

網友遇成龍「買華為新機」　認真挑選模樣被拍

義大利專家談台灣半導體：教我們工作倫理

義大利專家談台灣半導體：教我們工作倫理

關鍵字：

徐直軍華為晶片

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

遊覽車中山高追撞拖板車　司機乘客14人輕傷

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

即／內湖交流道事故！轎車爛成廢鐵　2人命危搶救中

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

7、8月電費來了！一比去年同期他哀號：有感

辦身分證注意！照片規範多一規則

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面