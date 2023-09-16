國產晶片「有差距」也要用　華為徐直軍：不用永遠都落後

▲華為新機上市。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為最新發表的Mate 60 Pro手機使用大陸國產晶片，令各界好奇華為是否已經突破美國的封鎖。華為技術有限公司副董事長、輪值董事長徐直軍15日在一場演講上表示，雖然大陸生產的晶片跟國外的有差距，但若不去用，差距將永遠都是差距，落後永遠都是落後。

徐直軍當天出席了2023世界計算大會，他提到，中國的計算產業正在持續加強的壓力下前行，目前從設計工具、材料、製造設備到晶片產品都受到了影響，「我們不要抱有幻想，應該堅定不移的打造可持續發展的計算產業生態。」

▼徐直軍。（圖／CFP）



徐直軍認為，從計算產業的發展路徑看，只有大規模使用才能拉動計算產業的進步和發展，而計算晶片要構築在實際可獲得的晶片製造工藝基礎上，算力基礎設施要構築在可持續獲得的計算晶片和生態基礎上。

徐直軍指出，中國要發展自己的處理器、操作系統和數據庫，如果說都是用第三方，外界就有可能通過它的後門和漏洞來獲取PC機上和服務器上的信息，也有可能作為攻擊載體去攻擊其他的服務器和PC，「如果說我們的對手是一個博士水平，我們儘管是國產化的東西，但還在小學水平，那要攻擊和竊取信息是相當簡單的。」

徐直軍說，國產化不等於安全，只有把能力提升才真正具備安全的能力，「目前已經有600多個中國實體被列入美國政府實體清單，其中覆蓋了晶片、硬件、軟件、算法以及應用等。同時，從設計工具、材料到製造設備、晶片產品，均受到了出口管制的影響。」

徐直軍直言，在這種情況下，一個現實的問題就是他們長期面臨很多挑戰，「一方面，中國半導體製造工藝將在相當長時間處於落後以及追趕的狀態，華為認為這個（狀態）要持續相當長時間，因為只有先進的工藝才能生產出更先進的晶片。」

徐直軍進一步指出，另一方面，由於美國的出口管制，使得獲取先進晶片或先進計算系統存在挑戰，或者說根本不可能獲得，「從我們這麼多年的經驗和對未來的判斷來看，這是長期的，對於未來不要抱有任何幻想。」

徐直軍強調，儘管他們生產的晶片、服務器、PC機，相比國外的生產有差距，但如果不去用，這個差距永遠是差距，落後永遠是落後，但是如果大規模去使用它，就可能拉動和推動整個技術的進步、產品的進步，然後慢慢追上去，「只有大規模的使用，才有可能拉動整個計算產業的進步和發展，拉動CPU的進步，拉動基於CPU做出來的服務器的進步，以此為基礎拉動整個產業的進步。」