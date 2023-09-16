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北一女光復樓一卡通開賣　首張校園立體票證「嗶卡會亮」

▲▼今天是全國古蹟日，北一女舉行光復樓紀念活動，並宣布一卡通立體卡開賣。（圖／記者許敏溶攝）

▲今天是全國古蹟日，北一女舉行光復樓紀念活動，並宣布一卡通立體卡開賣。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市北一女中今年12月將迎來120周年校慶。今（16日）適逢全國古蹟日，北一女宣布，校內知名的古蹟校舍、第一棟RC建築「光復樓」即將竣工，為見證古蹟修復成果，和一卡通公司合作發行的紀念版「光復樓3D立體一卡通」，今天起正式開賣，一卡通將提撥銷售額10%回捐學校，支持北一女校史研究與文史史料維護。

光復樓是北一女中最具代表性的建築，1933年建成，至今已有近90年歷史，是北一女第一棟RC建築，在1998年由北市府指定為市定古蹟。配合北一女120周年校慶與光復樓古蹟修復竣工，北一女今天舉辦紀念活動，並宣布立體造型的光復樓一卡通今天開賣。

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▲北一女中光復樓立體造型一卡通。（圖／北一女中提供）

▲▼北一女中光復樓立體造型一卡通。（圖／北一女中提供）

▲北一女中光復樓立體造型一卡通。（圖／北一女中提供）

北一女校長陳智源指出，光復樓在1933年竣工，當時是北一女第一棟RC建築，在這90年來，光復樓陪伴無數北一女學生度過青春歲月，承載非常多校園傳統與歷史，很多校友懷念光復樓，光復樓扮演非常重要意義與價值，就像校友與母校之間的臍帶，連結最深刻情感。

陳智源指出，光復樓整修案源起於十年前，校友會啟動光復樓調查研究案，學校也努力爭取經費，歷經三任校長，兩年前終於順利開工。而光復樓修繕是十年磨一劍，這一劍威力強大，但比想像中複雜，因為光復樓是古蹟，也些地方可修、有些不行，常常必須在文資價值與現代化功能兩者之間取捨，畢竟古蹟修完不是擺在這讓人參觀，而是師生要每天都要使用。

一卡通公司則表示，為復刻重現光復樓，這次「光復樓3D立體一卡通」製作上，不僅磚牆及窗戶顏色都極其考究外，嗶卡後還透出溫暖光線，更為光復樓的建築風采及歷史軌跡加分不少。同時將提撥銷售額10%回捐學校，支持北一女校史研究與文史史料維護，繼續推動文化傳承。

▲▼今天是全國古蹟日，北一女舉行光復樓紀念活動，並宣布一卡通立體卡開賣，圖為校長陳智源。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼今天是全國古蹟日，北一女光復樓（下圖）整修即將竣工。校長陳智源（上圖）參與光復樓紀念活動。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼今天是全國古蹟日，北一女舉行光復樓紀念活動，並宣布一卡通立體卡開賣。（圖／記者許敏溶攝）

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北一女光復樓一卡通陳智源

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