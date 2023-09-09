建中與北一女應合校！逾6成民眾同意　學者批：男女分校像種族隔離

▲黃昆輝基金會調查發現，超過6成民眾同意，男女分校高中應該改為男女合校。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國內性別平等意識抬頭，但不少明星高中仍採取男女分校。根據今（9日）公布最新調查發現，超過6成民眾同意男女分校高中應該改為男女合校。學者指出，男女分校像種族隔離，會產生性別歧視問題，明星高中也應該男女合校且合班，而且老師首先要有正確的觀念。

儘管國內性別意識抬頭，但目前國內部少明星高中仍採取男女分校方式。根據黃昆輝教育基金會今天公布最新調查發現，超過6成（64.6%）民眾同意，男女分校高中應該改為男女合校，其中男性同意比例較高、達69.35，若以年齡區別，50至64歲同意比率最高、達72.8%，而在20至34歲同意比率最低，僅有52.2%。

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黃昆輝基金會民調諮詢小組召集人郭生玉指出，男女合校就會犧牲學校傳統嗎？不應該是這樣，教育不只是追求學業，更要培養人格健全發展。

郭生玉表示，高中生性發育已經成熟，對異性產生興趣與好奇，在最需要認識異性需求時期，卻要男女分校，這樣男女隔離就像種族隔離，會產生性別歧視問題。而到學校學習，是為了適應未來的社會生活，若學校學習環境與社會環境違背，就會產生矛盾與衝突，男女分校是違反人性化的措施，應該即時修正。

台師大名譽教授晏涵文也認為，明星高中也應該男女合校，在青春期過程中，男女應該共同學習性別平等教育，先決條件不只是男女合校與合班，連老師也要有正確觀念。

另今天調查也發現，近7成民眾認為，傳統性別刻板印象不嚴重，超過6成民眾同意男女分校高中應該改為男女合校，還有近5成民眾同意女生應該服兵役，其中有4成女性同意女生應服兵役。

為了解民眾對性別平等教育及校園性霸凌與性騷擾防治意見，黃昆輝教授教育基金會在今年8月20日至23日，針對全台22縣市、年滿20歲民眾進行「性別平等教育」調查，抽樣採取市內電話加上手機電話調查，總計獲得1069份有效樣本，並在今天公布結果。