血癌兒幹細胞移植重生！前新加坡外長來台感恩 　見證生命奇蹟

▲新加坡前外長楊榮文（中）獻上自己親手寫的墨寶，大大的「恩」道盡心中的感恩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我兒子身上有一半台灣的血，也是台灣人。」9月11日上午，前新加坡外交部長楊榮文一家和友人，來到台灣花蓮慈濟醫院與靜思精舍，在慈濟骨髓幹細胞中心三十周年慶前，要親眼看看慈濟醫療的發源地，也親自感謝慈濟基金會創辦人證嚴法師，以及當初協助他的小兒子時弘完成造血幹細胞移植的慈濟骨髓幹細胞中心團隊。

楊榮文一家和台灣的情感，緣自2004年小兒子時弘因為血癌治療，接受造血幹細胞移植成功，康復重生。這次距離他們上次2011年攜子訪台，已經事隔12年，當年接受移植的小兒子楊時弘，如今已是醫學系畢業兩年的準醫師。親自導覽，並簡介花蓮慈院積極研發幹細胞療法的成果，花蓮慈院院長林欣榮很開心看到楊時弘，在接受造血幹細胞移植後的健康與成就，也歡迎時弘有機會能到花蓮慈院來進行醫學領域的學習交流。

▲楊榮文（右一）和台灣的情感，緣自2004年他的小兒子時弘（右二）因為血癌骨髓移植成功康復重生。

楊時弘在三歲那年，因為發燒、身體瘀青甚至出血，被檢查出罹患了血癌（急性淋巴性白血病），四歲時就被醫師研判，只有骨髓移植（造血幹細胞移植）才能夠治療。當時在兄姊親屬間找不到合適的配對，楊榮文夫妻倆為救愛子一命，一路從新加坡、香港找到美國的骨髓資料庫繞過半個地球，只為尋求適合的捐贈者，沒想到最後在美國接受治療的時候，竟然連線到台灣的慈濟骨髓資料庫成功配對，就這樣接受完全不相識的人幫助，親身感受到慈濟人跨越種族、國界的無私大愛。

▲楊時弘（左一）前往慈濟骨髓幹細胞中心參訪，讓他更感到重生後的意義，生命受到鼓舞與啟發。

因為造血幹細胞移植找回健康，楊榮文一家此次訪台，特地前往慈濟骨髓幹細胞中心參訪，了解目前累積四十六萬多筆的志願捐贈者資料，都是來自慈濟志工街頭巷尾召募建檔的努力與志願捐贈者無私的奉獻，讓他更感到重生後的意義受到鼓舞與啟發。楊榮文也說慈濟資料庫不僅僅是對他兒子有意義，也造福世界上所有需要的人。

▲楊榮文之妻梁利平見到證嚴法師，忍不住激動落淚說感恩。

再次來到花蓮靜思精舍拜訪上人，除了還是要說感恩之外，也讓證嚴法師看一看當年慈濟救活的小男孩時弘，如今已經長大成人，同時學習醫科，立志救人。楊榮文說：「感恩慈濟，感恩這麼多的志工，更感恩上人延續我兒子的性命。」

▲10歲接受骨髓移植成功的楊時弘, 目前29歲，已是醫學院畢竟兩年的準醫師。

「要用心，還要多付出，因為救人的生命，功德最大。當初你小時候也是有人這樣有愛心捐出了髓（造血幹細胞），現在你已經長大了，為你祝福，祝你當醫師可以救更多的人。」看到健康長大的時弘，證嚴法師為楊榮文一家祝福，也勉勵時弘，要當一個好醫師，救更多的人。

楊榮文還特別準備了自己寫的墨寶「恩」字來代表他們內心最大的感恩，還有他的著作《凝思集》，他們一家人的髓緣歡喜，在慈濟骨髓幹細胞中心三十周年慶之前，見證人間有愛共創生命的奇蹟。

