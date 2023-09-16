　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

血癌兒幹細胞移植重生！前新加坡外長來台感恩 　見證生命奇蹟

▲新加坡前外長楊榮文（中）獻上自己親手寫的墨寶，大大的「恩」道盡心中的感恩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

新加坡前外長楊榮文（中）獻上自己親手寫的墨寶，大大的「恩」道盡心中的感恩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「我兒子身上有一半台灣的血，也是台灣人。」9月11日上午，前新加坡外交部長楊榮文一家和友人，來到台灣花蓮慈濟醫院與靜思精舍，在慈濟骨髓幹細胞中心三十周年慶前，要親眼看看慈濟醫療的發源地，也親自感謝慈濟基金會創辦人證嚴法師，以及當初協助他的小兒子時弘完成造血幹細胞移植的慈濟骨髓幹細胞中心團隊。

楊榮文一家和台灣的情感，緣自2004年小兒子時弘因為血癌治療，接受造血幹細胞移植成功，康復重生。這次距離他們上次2011年攜子訪台，已經事隔12年，當年接受移植的小兒子楊時弘，如今已是醫學系畢業兩年的準醫師。親自導覽，並簡介花蓮慈院積極研發幹細胞療法的成果，花蓮慈院院長林欣榮很開心看到楊時弘，在接受造血幹細胞移植後的健康與成就，也歡迎時弘有機會能到花蓮慈院來進行醫學領域的學習交流。

▲新加坡前外長楊榮文（中）獻上自己親手寫的墨寶，大大的「恩」道盡心中的感恩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊榮文（右一）和台灣的情感，緣自2004年他的小兒子時弘（右二）因為血癌骨髓移植成功康復重生。

楊時弘在三歲那年，因為發燒、身體瘀青甚至出血，被檢查出罹患了血癌（急性淋巴性白血病），四歲時就被醫師研判，只有骨髓移植（造血幹細胞移植）才能夠治療。當時在兄姊親屬間找不到合適的配對，楊榮文夫妻倆為救愛子一命，一路從新加坡、香港找到美國的骨髓資料庫繞過半個地球，只為尋求適合的捐贈者，沒想到最後在美國接受治療的時候，竟然連線到台灣的慈濟骨髓資料庫成功配對，就這樣接受完全不相識的人幫助，親身感受到慈濟人跨越種族、國界的無私大愛。

▲新加坡前外長楊榮文（中）獻上自己親手寫的墨寶，大大的「恩」道盡心中的感恩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊時弘（左一）前往慈濟骨髓幹細胞中心參訪，讓他更感到重生後的意義，生命受到鼓舞與啟發。

因為造血幹細胞移植找回健康，楊榮文一家此次訪台，特地前往慈濟骨髓幹細胞中心參訪，了解目前累積四十六萬多筆的志願捐贈者資料，都是來自慈濟志工街頭巷尾召募建檔的努力與志願捐贈者無私的奉獻，讓他更感到重生後的意義受到鼓舞與啟發。楊榮文也說慈濟資料庫不僅僅是對他兒子有意義，也造福世界上所有需要的人。

▲新加坡前外長楊榮文（中）獻上自己親手寫的墨寶，大大的「恩」道盡心中的感恩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

楊榮文之妻梁利平見到證嚴法師，忍不住激動落淚說感恩。

再次來到花蓮靜思精舍拜訪上人，除了還是要說感恩之外，也讓證嚴法師看一看當年慈濟救活的小男孩時弘，如今已經長大成人，同時學習醫科，立志救人。楊榮文說：「感恩慈濟，感恩這麼多的志工，更感恩上人延續我兒子的性命。」

▲新加坡前外長楊榮文（中）獻上自己親手寫的墨寶，大大的「恩」道盡心中的感恩。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

10歲接受骨髓移植成功的楊時弘, 目前29歲，已是醫學院畢竟兩年的準醫師。

「要用心，還要多付出，因為救人的生命，功德最大。當初你小時候也是有人這樣有愛心捐出了髓（造血幹細胞），現在你已經長大了，為你祝福，祝你當醫師可以救更多的人。」看到健康長大的時弘，證嚴法師為楊榮文一家祝福，也勉勵時弘，要當一個好醫師，救更多的人。

楊榮文還特別準備了自己寫的墨寶「恩」字來代表他們內心最大的感恩，還有他的著作《凝思集》，他們一家人的髓緣歡喜，在慈濟骨髓幹細胞中心三十周年慶之前，見證人間有愛共創生命的奇蹟。
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
馬國女和男友逛夜市「狂比540手勢」　路人秒報警救一命
遊覽車中山高撞拖板車　14人送醫...日本旅遊全毀了
「逾5千萬顆蛋」要銷毀！　損失約2億元
男星來台街頭喊2字遭禁止！　「在台灣不要說」日網驚
1年義務役訓練變硬了！　他驚「比海陸精實」
住透天就不怕遇惡鄰？　過來人曝「1屋型」還是無解

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

雲林登革熱1日大增13例　縣府：若查獲孳生源絕不寬貸！

林內農會木瓜前進星馬　張麗善：不懈的努力創國際異彩

血癌兒幹細胞移植重生！前新加坡外長來台感恩 　見證生命奇蹟

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

雲林減碳生活行動年　張麗善：打造綠化生活環境「遊客變香客」

「柚」來做好事！斗六文旦義賣會　劉建國邀請民眾一齊傳遞愛心

回應民眾期待！公路局落實行人優先　完成宜花逾7百項友善措施

「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

安心亞、米可白入圍金鐘大叫淚崩　阿Ken全摃龜…周杰倫安慰暖炸！

凶嫌自認噪音擾人砍死夫妻　兒透露：協調2、3次都無效

《雲之羽》丞磊.盧昱曉裸身共浴惹♥　她穿新衣小露酥胸..角公子：我沒在看衣服

自認噪音擾人竟砍死夫妻2人　凶嫌兒說話了：協調2、3次都沒用

疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

雲林登革熱1日大增13例　縣府：若查獲孳生源絕不寬貸！

林內農會木瓜前進星馬　張麗善：不懈的努力創國際異彩

血癌兒幹細胞移植重生！前新加坡外長來台感恩 　見證生命奇蹟

桃園土地公出席馬國世界大伯公節　「張福德先生」率先登機

雲林減碳生活行動年　張麗善：打造綠化生活環境「遊客變香客」

「柚」來做好事！斗六文旦義賣會　劉建國邀請民眾一齊傳遞愛心

回應民眾期待！公路局落實行人優先　完成宜花逾7百項友善措施

「猜猜我是誰」老哏還在騙...3民眾險上當　屏東3行員阻詐97萬

5年前沒吃到！日男神夜市大吃：我很滿足　中文撩妹「一生愛你」

隱身文山區近郊山區！北市秘境餐廳再多一家　9／30前用餐8折

疫後雲嘉南最大就博會　湧入求職人潮搶3000職缺！

甜點店被留1星負評　開客人名字玩笑「XX週特價」！他看傻：太過分

台南七股海鮮節盛大展開　南消七股分隊創意防火宣導

徒手捏爆「煩人小蟲」　手臂竟出現駭人傷口！她淚崩：7天了

陳美鳳被拱選副總統！募款差200萬⋯她唱2首歌瞬間達標

懷孕5月得腦癌！她「拒墮胎」決心生下來　醫判剩幾個月可活

超熱銷空間噴霧又出新香！打造療癒睡前儀式感更好入眠

快訊／台中太陽抗議參賽權遭取消2度聲明　質疑T1先斬後奏

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

搶孤選手掉下　粉專歸咎女領隊挨轟

民眾拒絕室內噴藥可罰6-30萬

台農2度被約談　喊委屈的董座出國了

蚊媒專家強調防治秘訣就是滅孓清積水

全台唯一有保全河濱公園在新北　9名熱血保全救人一命　

七堵百一街建案　基市府宣布工地停工

景美集應廟捐普渡物資　愛心堆滿文山社福中心

全國績優社政人員表揚　新北8名獲獎殊榮

新北貢寮海祭登場　金曲組合引爆全場

占三人座　北捷女怪客撐開粉紅傘

潮時尚「雲林厚工學」芭比時裝秀

臺日土砂交流研討會　新北推動防災國際交流

張麗善宣布雲林校園「蛋蛋危機」解除

南消七大隊結合虎尾寮社區公益捐血

更多熱門

相關新聞

奇美醫院造血幹細胞移植團隊守護病友健康

奇美醫院造血幹細胞移植團隊守護病友健康

奇美醫院於16日舉辦血液幹細胞移植病友會，鼓勵病友以正向樂觀態度開啟新的人生篇章，同時經由血液幹細胞捐贈者分享捐贈歷程，讓民眾能了解幹細胞捐贈的重要性及方式，減少心中的疑慮，並邀請大家一起參與『世界骨髓捐贈者日』宣導活動，讓大家能夠進一步認識血液幹細胞捐贈的重要性。

工人5樓窗外墜落喪命　判賠520萬

工人5樓窗外墜落喪命　判賠520萬

中華男足友誼賽不敵新加坡

中華男足友誼賽不敵新加坡

2024備選國民法官初選市府隨機抽選

2024備選國民法官初選市府隨機抽選

異常出血、不明瘀青　以為是更年期結果竟罹癌

異常出血、不明瘀青　以為是更年期結果竟罹癌

關鍵字：

血癌幹細胞移植重生新加坡外長感恩見證奇蹟

讀者迴響

熱門新聞

年輕夫妻遭惡鄰砍死　管理員哭了

女逛夜市狂比540　路人秒懂報警救命

高雄夫妻亡　萁萁收2童親戚私訊

剩15mins妻跑去買星巴克　他果斷放生

驚！大谷置物櫃被清空　水壺都被丟了

「金鋼狼」休傑克曼宣布離婚

瑜伽褲妹排阜杭　他驚「是李多慧」全羨慕炸

驚動黑白兩道！角頭狂喊救命被塞桶子

老公堅持婚前不愛愛　她洞房夜崩潰

即／內湖交流道事故！轎車爛成廢鐵　2人命危搶救中

大樂透頭獎被扔！他挖垃圾場結局曝

是姦情！她驚爆睡過多位男家長

猴現身人類好友葬禮「五體投地跪拜」

辦身分證注意！照片規範多一規則

7、8月電費來了！一比去年同期他哀號：有感

更多

最夯影音

更多
遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬

遊非洲最大城市被敲詐！　背包客：要比他們更強硬
高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

高雄夫婦身中11刀喪命　老父見屍心碎低頭不語

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

藍正龍練歌「信2度搶麥教學」　他臉垮：講那麼多？..秒講開

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

以為伴手禮「可食用」　他一口咬下...滿嘴泡泡

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

八哥問主人要洗澡嗎　一旁鸚鵡狂點頭說好

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面