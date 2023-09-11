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異常出血、身體不明瘀青！她以為是更年期　檢查竟是罹血癌

▲▼住院,醫院,病房,病床。（圖／CFP）

▲英國一名39歲女子出現了不尋常的非經期出血，原本以為是更年期，結果竟是罹患血癌。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名39歲女子出現了不尋常的非經期出血，原本以為是更年期快到，直到某次出血持續了6個星期，才在同事的催促之下決定去看醫生，沒想到診斷結果竟然是罹患了血癌。

根據《鏡報》報導，現年39歲的菲爾汀（Jules Fielding）出現了不尋常的非經期出血，但她一直認為這可能與更年期有關，所以一直沒有太過在意，直到某次連續出血6個星期，她才決定預約門診進行檢查。

不過當預約時間到時，她的出血已經停止了，但同事們鼓勵她還是去看醫生，而菲爾汀也想起自己最近常感到相當疲倦，而且身上也常出現不明的瘀青，所以最後依照約定前往門診，沒想到做完一系列檢查後發現，她竟然罹患了慢性骨髓性白血病（CML）。

白血病是血癌的一種，所有年齡都有罹患風險，白血病的總體存活率僅高於50％一點，是最致命的癌症之一，常見症狀包含疲勞、不明瘀青、異常出血和反覆感染，還有發燒、盜汗、關節疼痛或淋巴結腫大。

報導指出，英國每年有近5000人死於血癌，而大部分都是因為太晚察覺；根據台灣衛福部國人癌症登記資料顯示，白血病為我國男性10大癌症之一，建議應定時做健康檢查，並隨時注意身體異常變化，才能及早進行治療。

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