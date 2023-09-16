賴佩霞恐要壯士斷腕　命理師揭她「流年走死神」警告

▲台灣吠陀占星權威李靜唯分析賴佩霞的運勢。（圖／CTWANT提供）



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資深藝人賴佩霞出任郭台銘副手，卻深陷雙重國籍、學歷爭議，甚至可能因無法在期限內放棄美國國籍而不得登記參選。與「印度神童」同門派的台灣吠陀占星權威李靜唯就警告，賴佩霞「流年走死神」不利選情，可能要在年底前作出壯士斷腕決定。

李靜唯透過塔羅密碼分析，稱讚賴佩霞是很棒演員與心靈導師；人格、靈魂都是「戀人」，是聰明、知性又擅人際溝通的典型雙子座性格，加上愛情牌是跟身心靈、人際桃花有關的「節制」，很適合當正能量心靈導師，並贏得大量粉絲，又「節制」對應射手座，代表她是求知若渴、不斷提升自己的人，海外運跟神秘宮也特別強，落在財富牌擅截長補短、互相融合，能充分將所學知識應用到人際關係。

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只是，賴佩霞的愛情牌「吊人」，在感情易面臨三角關係，婚姻中是配合跟遷就另一半的非常好相處、願意犧牲自己、成就他人的女人，但這種特質的人從政可能會因為不夠「奸巧」，發現理想跟現實差異竟如此之大。

再看賴佩霞今年流年牌「吊人」、明年走「死神」，代表她今年會做從未涉足過事業或領域，「吊人」讓她陷入兩難、「死神」勢必將令她面臨「結束」跟「重整」。李靜唯認為，或許賴佩霞要在年底前作大刀闊斧、壯士斷腕決定，但「即便順利參選，明年的『死神』也不利選情」，且無論這次誰當選總統，一切均命數已定。

◎民俗說法，僅供參考

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