婦人鈔票一張張存　後方男子爆氣大罵要她滾

圖文／CTWANT

香港有1名中年婦人與1名中年男子，因佔用自動櫃員機（ATM）太久而發生爭執。這名婦人至ATM存錢時，緩慢地將鈔票逐張放進機器中，令後方的男子氣得多次口出穢言，男子甚至走到婦人身邊，強行中斷她存錢的動作，並要求她離開。對此，網友看法兩極，有人認為每次放少量鈔票到ATM裡，機器比較不會卡住，也有人認為婦人此行為已經妨礙到其他等待的人了。

日前有網友在抖音平台上傳影片，影片中1名中年婦人站在ATM前正在存款，只見手中拿著厚厚1疊500元鈔票，卻將鈔票逐張緩慢放進機器中，由於婦人速度實在太慢，排在她身後的1名中年男子氣的指責她1次放的金額太少，要她改變存錢方式，但這名婦人卻充耳不聞，繼續以慢動作存錢。

▲婦人存錢時，將鈔票逐張放入機器中，後方男子看不下去，對她破口大罵。（圖／擷取自抖音）



此舉令這名男子更生氣，他緊貼婦人身後，並大聲罵道「妳在玩什麼花樣？妳一直在玩數東西的遊戲，妳滾好嗎？」接著揚言要報警處理。沒想到這名婦人仍舊充耳不聞，繼續手上的動作，男子也忍無可忍的叫婦人趕緊走開。婦人此時轉過頭，以不解的語氣問男子「是要把錢全部放進去嗎？」生氣的男子以更高聲音多次追問婦人「妳到底在玩什麼花樣？」

問題沒獲得回應的婦人又繼續低頭慢慢存錢，這時男子憤怒值已達頂點，他上前搶過婦人手中的鈔票，並表示「妳別X玩了，後面還有人排隊」更要她把剩下的鈔票全放進機器中，或是到後方排隊。

影片上傳抖音後，網友們意見兩極，支持婦人的網友認為她可能是不熟悉ATM的操作，或是需要將現金存入不同帳戶，也可能是因為紙鈔很皺，無法一次性放那麼多進機器，也有人表示「存錢難道有限時間嗎？加上你看著別人存錢，已侵犯人家隱私。」

而支持男子的網友則認為，婦人的行為已妨礙到其他人，也有人表示「如有人故意放慢節奏去操作，而操作時間慢於正常的3倍，就是變相佔用公共資源，任何人都有權去幫助或投訴。」

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