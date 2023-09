對北京意圖「不存有不切實際期待」　侯友宜赴美智庫談兩岸立場

▲侯友宜於紐約受訪。(圖/記者鄭佩玟攝)

記者鄭佩玟/紐約報導

國民黨總統參選人侯友宜今日於紐約參加「美國外交政策全國委員會」(NCAFP)座談會、與外交關係委員會學者座談,會後受訪指出,兩智庫關心國防、外交、兩岸議題,尤其關心台海局勢。侯友宜特別強調,對中國大陸意圖不會存有不切實際的期待,對美國支持台灣的安全,也不會視為理所當然。

侯友宜表示,國家本身要有自我防衛能力,不斷提升、加強國防軍備,嚇阻大陸攻擊,同時也要不斷對話,降低衝突。台灣要扮演的是從交流增進理解、用實力確保和平,做到讓台海安定、台灣安全、世界安心。

對於上午參訪紐約市警察局「情資整合即時打擊聯合指揮中心」,侯友宜說,此行是為了解紐約市警局情資整合即時打擊資訊,該中心透過影像、聲音辨識,也已可用聲音辨別子彈的來源。

同行的國民黨立委江啟臣也在臉書貼出參訪紐約市警局照片,指出老羅斯福總統曾擔任過紐約市警察局局長,並有兩句名言,一句是「speak softly and carry a big stick; you will go far」意思是輕聲細語同時要手握巨棒,才能成事,這就是巨棒外交的由來。對照兩岸處境,除了和對岸要好好對話,同時也要厚植國防實力,才能確保國家安全,這就是有實力才有和平,對抗不忘對話,達到預防外交的目的,讓人民可以免於戰爭,可以安居樂業。

江啟臣說,另一經典名言是「Do what you can, with what you've got, where you are」,在自己的位置,以自己的條件,盡自己的力量。侯友宜從警察當人民保母,到擔任市長作為地方父母官,在每個位子上都盡忠職守,好好做事情。侯代表國民黨參選中華民國總統,一定可以扛起領導國家的重責大任,讓兩岸重返和平、讓國人遠離兵凶戰危的處境。