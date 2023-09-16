馬英九二姐也來挺！出席侯友宜紐約僑宴　讚「選情會倒吃甘蔗」

▲國民黨總統參選人侯友宜15晚間在紐約喜運來餐廳出席僑宴，馬英九二姐馬乃西到場力挺。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／紐約報導

國民黨總統參選人侯友宜今天拜訪中華公所之後，又參加紐約僑界的僑宴，現場席開40桌、400人擠滿會場，氣氛相當熱鬧，支持者們揮舞國旗，「下架民進黨」、凍蒜聲此起彼落，前總統馬英九二姐馬乃西也到場力挺，侯友宜呼籲支持者返台投票，「機票再貴都要回來」，「你投的不是侯友宜，是中華民國！」而馬乃西則讚侯選情是倒吃甘蔗，越選越好，「越看越可愛！」

侯友宜15日晚間先到中華會館拜會紐約傳統僑社，再到喜運來參加僑宴，而在傳統僑社時，意外見到啟發他考上警官學校的聯合報記者李勇。侯友宜過去曾多次分享，自己會考上中央警官學校刑事警察系，是深受聯合報記者李勇撰寫的「中國十大神探」影響，今天在中華會館時，李勇現身送上自己撰寫的「中國十大神探」，表達對侯的支持，讓侯友宜驚喜又感動。

侯友宜致詞時激動表示，早期他看到「中國十大神探」，看見神探非常英勇，破獲竊盜案，飛簷走壁抓到人，因此才下定決心要當警察，更笑說「非刑事系不念」，侯友宜感嘆，李勇是開啟他人生道路的導師，對方雖然時常以書信來鼓勵，但兩人始終未能見上一面，這次終於見到本人，讓他頻頻直呼真得好感動！

晚間僑宴時，眼尖媒體發現馬乃西也在群眾之間，更稱自己從侯友宜在當市長時就支持他，且發現侯「愈來愈可愛」，她一定會返台投票，也相信選情會像倒吃甘蔗。對於是否有和馬英九說今天來挺侯？馬乃西笑了，「好像沒有耶。」