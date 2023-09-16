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「8習慣」會召喚窮神！命理師警告：快戒掉

▲▼100元。（圖／記者劉維榛攝）

▲你常常苦嘆存不到錢？可能都是日常小習慣所導致。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在這萬物皆漲，唯獨薪水不漲的時代下，要存錢好難嗎？塔羅牌老師艾菲爾示警，可能是你擁有「召喚窮神」的壞習慣，雖看似無害，卻正悄悄損害你的財務狀況和生活品質。他認為，要改變一個習慣並不容易，但它們可能對你的未來產生深遠影響。

艾菲爾點名會召喚窮神的8個壞習慣一定要戒掉：

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1.隨意花錢

意味著沒有明確的預算或計畫，人們常根據衝動和慾望做出購買決策，可能導致超支和財務緊張。建議建立每個月的預算，並列出所有收入和支出，確保支出不超過收入。購物前也應考慮是否「真的需要該物品」，以及它是否在預算內。

2.信用卡濫刷

通常無法每個月全額還清信用卡的支出，導致高額的信用卡債務和高利息支付。建議信用卡支付至你每個月能還清的金額，避免高額利息。時刻關注信用卡帳單，制定還款計畫、盡量減少債務。

3.缺乏儲蓄

代表沒有應對緊急情況的備用金，恐使在緊急情況下陷入財務困境。建議每個月將一部分資金存入儲蓄帳戶，以建立緊急儲備金，一般建議至少儲存3～6個月的生活費用作為緊急儲備。

4.不投資自己

忽視個人成長和職業發展，可能導致未來的財務機會被錯過。投資時間和金錢以提高技能和知識，包括參加培訓課程、研究新行業趨勢、參加研討會或購買相關書籍，個人成長可增加未來的收入潛力。

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲購買不必要的物品，過度消費也會讓荷包空空存不了錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

5.過度消費

指的是購買奢侈品或不必要的物品，支出超出自己的財務能力範圍。建議購物前三思，問自己是否真的需要該物品，以及它是否值得花費。建立購物清單、並遵循購物計畫，避免衝動性購物。

6.社交生活不計成本

參加昂貴的社交活動，如吃高檔餐廳或度假，而不考慮自身經濟狀況。建議選擇更經濟實惠的社交活動，例如組織家庭聚餐、戶外活動；與朋友共享低成本的娛樂方式，像是看電影、親自下廚或戶外運動。

7.拖延還債

不積極償還債務，只支付最低還款額可能累積債務和更多利息。應盡快還清高利息債務、制定還款計畫。考慮採用額外的收入來加速債務償還，如削減開支、尋找副業或增加工時。

8.缺乏財務計畫

恐導致財務狀況不穩和不可控制。建議建立明確的短期、長期財務目標，創建財務規劃，包括投資、退休計畫和稅務策略等。定期審查和更新財務規劃，以確保它和生活變化保持一致。也可考慮諮詢財務顧問以獲取專業建議。

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