行動水房專替詐騙集團洗錢　騙被害人5千萬「高級投資」...8人栽了

記者邱中岳／台北報導

北市警局文山第二分局在12日破獲行動水房，專門替詐騙集團從事洗錢活動，共計逮捕8人，且扣得不法所得108.8萬元、手機、存摺以及提款卡等證物，訊後依照詐欺、洗錢以及《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。

警方調查，北市警文山第二分局於12日破獲以黃嫌為首等8人組成之「行動水房」詐欺集團，總計查扣現金新台幣108.8萬、手機16支、存摺25本、提款卡29張。

▲北市文山第二分局破獲詐欺行動水房，不法所得108.8萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，該詐欺集團係透過臉書、LINE等社群平台，以「投資賺錢為前提」吸引多名被害人下載投資APP，並依照指示匯款後，想要將獲利領出時卻無法順利出金，財損總計近新台幣5千萬元。

詐騙集團更分別至雙北多家銀行臨櫃將贓款領出，再交由上手，經警方循線追查金流、調閱監視器，埋伏跟監鎖定多名提領車手後，在12日兵分多路，兵分多路一舉查獲黃姓男子等8名犯嫌到案 。





文山第二分局分局長陳瑞基呼籲，警方打詐如火如荼，民眾更應具備「識詐」知能，投資號稱「高額獲利、穩賺不賠」攏係假，勿輕信網路飆股、明牌，並循正當管道理財。

也要注意假貸款、假求職等詐騙手法，不交付個人存摺、提款卡及印章、網銀密碼等重要金融資料，避免遭騙外又淪為人頭帳戶，成為詐欺共犯成員。