曝高虹安稱「爆料是子虛烏有」　柯文哲：與親屬、友人該有一條紅線

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安近期風波不斷，除了深陷疑似貪污、搭名車、住豪宅爭議，又被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢干政，民眾黨主席柯文哲昨日則回應，「太太陳佩琪也會給予他專業上的意見和建議」，引發熱議。對此，柯文哲今日澄清，擔任台北市長8年，他當然清楚公務人員利益衝突迴避的原則與必要性，也提及高虹安向他說明，許多爆料都是子虛烏有；但他強調，擔任公職一天，無論是本人、親屬或友人，都有一條紅線，與所有同仁共勉。

柯文哲表示，昨天在媒體聯訪時，由於有認知誤解，因此在此澄清，並且表明他的態度。柯文哲說，擔任台北市長8年，他當然清楚公務人員利益衝突迴避的原則與必要性，根據《公務人員任用法第 26 條》「對於機關首長的配偶及三親等以內血親、姻親，都有明確任用規範」，《公職人員利益衝突迴避法》也載明「各級政府機構首長等公職人員之關係人，有利益衝突時應自行迴避或請求迴避。」

柯文哲指出，高虹安一定明白，家屬或友人都不應參與市府局處政策討論與執行，這是保護公務體系運作、也保護自己。針對外界傳言紛紛，高虹安已經向他說明，許多爆料都是子虛烏有；而他則提醒高，她應該先釐清事實的真相，並公布調查結果，才能昭公信。

柯文哲提及，過去在台北市有廉政公約，民眾黨內部也有相關準則，會按情節輕重處以申誡、令當事人發布公開聲明、暫停黨權、開除黨籍等處分，先調查、釐清，再依據規定辦理，不錯殺、不徇私、更不會護短。他強調，擔任公職一天，無論是本人、親屬或友人，都有一條紅線，與所有同仁共勉。