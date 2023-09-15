高虹安對男友干政道歉　苗博雅酸：副市長的缺可讓李忠庭當

▲新竹市長高虹安、前文化局長錢康明。（圖／翻攝臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

新竹市長高虹安近日風波不斷，除了名車接送、住豪宅等爭議外，日前還遭前文化局長錢康明爆料，高虹安男友李忠庭（Jack）屢次干涉新竹市政府政務。針對錢康明連日指控，高虹安終於在今（15日）下午於臉書發佈影片，90度鞠躬致歉並表示，「從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來。」對此，台北市立委參選人苗博雅火速於臉書發文酸高虹安，「乾脆直接任命Jack當副市長或市長室主任」，愛找誰談公務，都名正言順。

苗博雅提到，「真的看不懂，搞那麼複雜幹嘛？」認為高虹安可以直接跟Jack說，嚴禁Jack跟任何市府官員、幕僚、公務員聯繫、談任何公務，並建議高虹安可以公開宣佈，往後Jack私下講的任何有關市政的意見，官員和公務員都不必採納，這樣問題就解決了。

苗博雅認為，高虹安何必留下「報備就可以干政的漏洞」？何必「把責任丟給部屬」？

苗博雅還表示，如果Jack的意見真的這麼棒，都是真知灼見，且市政推動不能沒有Jack的寶貴意見，那高虹安「乾脆直接任命Jack當副市長或市長室主任」，這樣愛找誰談公務，都名正言順了。

苗博雅接著酸，反正Jack現在也沒工作，新竹市也沒有副市長，Jack可以光明正大加入新竹市政團隊，接受議會監督，接受法律規範，不是很好嗎？

最後，苗博雅還語帶嘲諷地提醒高虹安，同一道題目，不要寫錯兩次。