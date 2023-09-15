預算3萬元「秒選iPhone 14 Pro」！他曝殘酷真相：i15真的盤

▲iPhone 15今天晚上8點開放預購。（圖／蘋果發表會）



記者施怡妏／綜合報導

iPhone 15終於在秋季發表會登場與大家見面，而各通路也祭出各項優惠活動，希望可以吸引果粉的青睞，就網友表示，本來打算買iPhone 14 Pro，但想說等iPhone 15發表會出來後再決定，因為價格太貴，而且兩者晶片一樣、RAM一樣，認為i14 Pro的CP值比較高，沒想到很多店都已沒貨了。

有網友在Dcard上發文，「iPhone該買哪台？」預算大概3萬5千元以內，iPhone 15推出後，認為i5 Pro價格太貴，考慮回頭買i4 Pro，但又對i5的價格很心動，「要換新的i15，還是堅持要買Pro就選i14？」

貼文一出，網友推薦買iPhone 14 Pro，「看看美國跟台灣的價差，建議i14就好，i15盤到不行，台灣蘋果的訂價策略超奇怪」、「欸不是，這次真的當盤子在耍，i14 pro 128GB網通行現在才賣30500元，結果i15的晶片一樣、RAM一樣，還少一顆鏡頭+120hz+AOD，這樣賣29990元？我到底看了什麼」、「功能性選i14 Pro，虛榮心選i15」、「真的什麼規格都不用比，光就背面鏡頭是三眼怪的優越感，買i14 Pro不會後悔」。

▲iPhone 14 Pro Max。（圖／記者林敬旻攝）



但有網友提醒，「買i15吧，i14Pro還是有散熱不佳的問題，但不確定i15有沒有改善就是了」、「如果你沒有追求鏡頭是可以考慮i15」、「上次i14有改良散熱問題，i14 Pro沒有，但i14有時候還是會發熱」。

另外，有想買iPhone 14 Pro的網友表示，這兩天瘋狂打各通訊行，打了2-30通，「幾乎8成都沒貨，也不確定是否會進，不然僅剩個位數，價格還被抬到3萬7千元左右，目前i14 Pro 256GB最低只問到3萬5千元」。

據了解，iPhone 15系列4款機型將在9月15日開始預購、9月22日正式販售，台灣蘋果官網將iPhone 12、iPhone 13 mini、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等舊機下架，目的應是想要藉此拉抬iPhone 15全系列的買氣。

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