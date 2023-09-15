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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參觀航太暨國防工業展　蔡英文：保護國家同時也發展產業

▲▼總統蔡英文參觀「2023年台北國際航太暨國防工業展」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文參觀「2023年台北國際航太暨國防工業展」。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文15日上午前往南港展覽館一館參觀「2023年台北國際航太暨國防工業展」，了解國防科技研發成果及產業發展趨勢。蔡英文表示，政府一步步推動國防先進科技研究，不僅凝聚了科研能量、系統化培育人才，更重要的，就是把國內的產業鏈整合起來，「在這樣的努力下，許多原本依賴國外的關鍵技術，現在很多國內廠商都有能力自製」，保護國家的同時也能發展產業，台灣的國防自主能量，也會不斷提升。

蔡英文到場後，分別參觀「Taiwan Space台灣太空形象館」、「U.S.A Pavilion」、「LOCKHEED MARTIN」、「NORTHROP GRUMMAN」、「雷虎科技」、「Space Chiayi亞洲無人機AI創新應用研發中心」、「TAIA航太產業館」、「漢翔航空工業股份有限公司」、「亞洲航空股份有限公司」等攤位，聽取各項產品介紹及研發理念，沿途與參觀民眾親切互動，氣氛十分熱絡。

蔡英文說，「2023台北國際航太暨國防工業展」是多年來規模最大的國防展，在國防單位、產業的共同努力之下，今年的展覽，不僅吸引了許多國際買家的關注與洽商，更有不少的國內外軍事迷來到，今天我也到現場參觀、體驗。

蔡英文指出，今年參展的主角包含航空、太空、國防、無人系統載具等，每一個方面都可以看看近年來台灣全力發展航太及國防產業的成果，軍民研發、產業的協力合作，更充分展現我們「國防自主」的實力。

蔡英文特別提到，在中華民國國防部的展區有許多亮點，例如一套由台灣研製的「軍用外骨骼」。這套系統可以承載40-100公斤的重量，將能減輕使用者的負荷、增加持續作業的能力。未來在國軍和民間都可以運用，來執行更多困難的工作。還有首次展出的「5.56公厘XTS112戰鬥步槍」與「反射式內紅點瞄準鏡」。我也親自體驗如何使用這把戰鬥步槍。

另外，蔡英文也看了軍規無人機，都是由中科院結合國內產業來研發製造。她表示，政府會依照各軍種需求，分年量產；也開發商規無人機，讓產能極大化，成功提升了台灣無人機的研製能量。

蔡英文說，這幾年，政府一步步推動國防先進科技研究，以及相關武器裝備的研製。像是國機國造、國艦國造、地面基本裝備、軍用無人機等，不僅凝聚了科研能量、系統化培育人才，更重要的，就是把國內的產業鏈整合起來。

「在這樣的努力下，許多原本依賴國外的關鍵技術，現在很多國內廠商都有能力自製。」蔡英文提到，這樣一來除了可以開拓海外市場，產業的技術也會更升級，再將這些升級運用到國防科技上，創造正向循環，保護國家的同時也能發展產業，台灣的國防自主能量，也會不斷提升。

▲▼總統蔡英文參觀「2023年台北國際航太暨國防工業展」。（圖／總統府提供）

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