「士官能力強戰力就強」　蔡英文：武器精密要培養與時俱進人才

▲總統蔡英文出席「112年三軍士官新生聯合開學典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日前往高雄出席「112年三軍士官新生聯合開學典禮」時表示，士官的能力強，部隊的戰力就強，尤其現今科技發展快速，武器裝備也越來越精密，要培育與時俱進的士官人才，才能持續提升國軍戰力。

蔡英文致詞時表示，這是大家要成為士官的重要階段，所以她一定要來到現場，為大家加油打氣。首先，她恭喜大家通過入伍訓練，正式進入陸軍專科學校、海軍官校二專班以及空軍航空技術學院，未來學成之後，都是國軍的根基，更是發揮部隊戰力的關鍵角色。

蔡英文說，過去幾年來，她到各部隊，都會看到士官同仁帶著士兵操作各項裝備，因為士官幹部擔負著管理和訓練基層部隊的重責大任，士官的能力強，部隊的戰力就強，尤其現今科技發展快速，武器裝備也越來越精密，要培育與時俱進的士官人才，才能持續提升國軍戰力，她歡迎大家的投入，在校園裡的每一項學習，除了是自我能力的養成，更是在傳承國軍的專業。

蔡英文認為，大家從入伍到進入學校，是「被領導者」，但兩年後，就會成為士官，成為「領導者」；然而，一位士官的價值並不是位階的高低，而是專業和能力，她希望大家透過不同階層的職務實習、演練，培養專業技能，儲備扎實的領導能力，未來以專業力和領導力，得到官兵的認同和敬重，成為優質的部隊骨幹。

蔡英文強調，政府會當大家的堅實後盾，這幾年來，政府落實國防改革，整建官兵營舍、完善裝備設施。也會持續提升國軍戰力，推動國防自主，確保國家的安全。她指出，每位新生都是國家安全重要的一環，期許大家勇敢面對未來人生道路上的每個關卡，並以自信和專業，成為國軍執行任務和技術傳承的穩定力量。

▼總統蔡英文出席「112年三軍士官新生聯合開學典禮」。（圖／總統府提供）

