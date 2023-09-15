OUTLET超人力霸王「萬聖特輯」造景　守護和平與正義！

▲絕對正義感的『超人力霸王布雷薩』，還有巨型機器人『阿斯加隆』共同守護MITSUI OUTLET PARK台南店。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

又到了搞怪的時刻！MITSUI OUTLET PARK每年精心打造萬聖造景，讓大家拍好拍滿，留下深刻回憶，這個秋天鬼怪來襲， 9/15(五)~11/12(日)來OUTLET超人力霸王「萬聖特輯」造景，一起加入宇宙警備隊行列，跟著超人力霸王對抗館內的怪獸造景，守護和平與正義！

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為了讓大、小朋友近距離感受跨越時空的英雄魅力，本次除了造景外，更特別安排「超人力霸王布雷薩英雄見面會」！各設施也特別準備超人力霸王周邊商品，限量帆布托特包、硅藻土圓杯墊、運動毛巾等好禮，粉絲們千萬別錯過！同時配合萬聖節，設施更加碼推出萬聖主題活動，邀請來館顧客一同變裝遊行、搞怪狂歡，度過最獨特有趣的萬聖節！

萬聖神秘氣氛濃厚的秋季，台南店竟出現了通道，讓怪獸們肆意開起「怪獸搗蛋派對」！樹塔廣場入口上「失控的宇宙裂縫」開啟了神祕通道，歷代怪獸們紛紛來到台南店，準備大鬧一場！

快與象徵絕對正義感的『超人力霸王布雷薩』，還有巨型機器人『阿斯加隆』共同守護台南店！然而在樹塔廣場前，第一批闖入地球的怪獸們早已開始萬聖派對，大搖大擺地在廣場內穿梭，『初代超人力霸王』則手捧著糖果來到派對現場，希望能「給了糖就讓怪獸不搗蛋」～讓小鎮回復平靜！今年萬聖節快到台南店，成為『超人力霸王布雷薩』守護正義的最佳夥伴！超人力霸王布雷薩英雄見面會： 11/11(六) 16:00-16:30將於1樓樹塔廣場舉行。