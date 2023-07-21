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逛街就是要做自己！情侶爆料另一半做的事　「貼心舉動」女生搖頭說不OK

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

▲暑假期間，外出逛街的人多，《街訪突即隊》來到華泰名品城訪問情侶，來個隨機大拷問。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

雖然說日頭赤焱焱，但放暑假就是要出去玩，感受夏天的熱情奔放！安排外出少不了逛街行程，許多人會選擇到OUTLET大逛特逛，還有各種拍照打卡熱點，以及爆棚的異國感，不用搭飛機，就有在國外度假的氛圍，其中華泰名品城的美式風格，彷彿來到美國，再加上暑假檔期活動多，吸引大人小孩、親子家庭到訪，更是情侶們喜歡約會的好去處，《街訪突即隊》就趁機突襲路人來個隨機大拷問，不少人吐露和另一半逛街的真實心聲，讓主持人在一旁聽得直冒冷汗。

《街訪突即隊》又出動了，這次來到華泰名品城，看著一對又一對情侶甜蜜逛街，於是決定透過趣味街訪主題，請民眾分享和另一半逛街發生過哪些雷事，結果當場引戰變成抱怨大會，像是對於男友「突然消失」的行徑，就有女生說會爆氣、小不爽，或是在店員面前直接把心裡話講出來，例如「喔！這很強啊」，而覺得有點小丟臉，還有人爆料「男友就是很愛上廁所的生物」。不過男生也有話要說，認為最受不了女友逛太久，尤其是店裡面又沒有椅子的時候，也有人提到「她其實都已經決定好，只是想要我附和她」、「每一個都要問看看，連沒有放在架上的款式也要問」。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

▲▼民眾分享和另一半逛街最受不了的事。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

儘管免不了一些小牢騷，更有勇者稱自己就是「臭直男」，但一提到有做過哪些貼心舉動時，有人立刻說霸氣幫女友結帳、也有人稱讚女友不管怎麼穿都漂亮，女生則是補充在大熱天下幫忙撐傘或是會拍美美的照片，這些行為也很加分。至於逛街時主動幫女生拿包包，究竟是不是新好男人的一種體貼表現，雖然有男生覺得是小事，受訪的女生普遍卻持相反態度，甚至表示不能理解，包包哪有多重，自己背就好了，在男生身上有女生的包包很奇怪；還有的指出包包對女生來說就是一種配件，直言「你把她的配件拿走，不就是把她衣服穿走了嗎？可以不要再硬要了嗎？」

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

▲▼女生認為，包包就是身上的配件之一，男生若是硬要幫忙拿，反而覺得怪。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

男女朋友一起逛街，要做真實自己，也要包容另一半的不同意見，尤其一開始決定去哪就要有共識，才能說走就走，而逛街的地方有哪些特色可以吸引人，民眾說「不是只有逛街賣東西的話，會覺得比較好玩」、「有沒有自己喜歡的品牌，才會比較好逛」、「有沒有喜歡的品牌，環境怎麼樣、舒不舒服」。街訪發現多數情侶來到華泰名品城，就是因為有吃、有玩、有逛，有女生想逛的流行精品，也有男生想看的運動用品，品牌多元選擇豐富，地方又大，不用人擠人，逛起來輕鬆自在，累了還可以去吃美食休息一下，迎合各自需求。

就有不少情侶一來再來，「可以一次滿足的地方，品牌多，空間寬敞。我們來這邊吃午餐，我吃拉麵，他吃咖哩飯，就可以有自己的選擇，不用一起」、「因為這裡一期、二期、三期很豐盛，逛一整天都不會累，進去還可以吹冷氣，出來再繼續逛」，都是讓人逛不膩的原因，就連自認懶惰的男生都大推華泰名品城什麼都有不無聊。路人的逛街願望清單，華泰名品城通通都能滿足，吃喝玩樂應有盡有，多達285種品牌，不分性別、年齡，都可以找到專屬於自己的服飾配件，讓你盡情做自己，根本就是逛街天堂。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

▲▼華泰名品城吃喝玩樂通通有，品牌多元，是很多情侶、親子的逛街首選。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

聽人說有多好逛，都比不上自己親自來一趟，尤其暑假檔期「Summer Vibe盛夏真我」7/1～8/31熱力登場，華泰名品城不只引進瑜伽服飾品牌DANSKIN、法國高球服飾品牌CASTELBAJAC、年輕人喜愛的KANGOL，以及宮武讃岐烏龍麵Express、迷客夏、尖牙義式廚房，全新的零售及餐飲品牌進駐，今夏最夯的「Y2K千禧復古」商品、人氣品牌全面2折起，複合式精品店Minoshin推出Balmain黑圖紋削肩短版背心，29折即可入手；Mango藍綠格瓦特裙子，特價只要390元；全台唯一Charles & Keith Outlet推出5折夏日鮮豔配色鞋款，糖果籃簡約夾趾高跟涼鞋，特價940元；Tory Burch藕粉色半月包、ARTIFACTS BY FAR粉紅色托特腋下包，Outlet價8,500元有找！

另外，華泰名品城重金打造美式雙地標，推出全新藝術裝置「Gloria Garage車庫拍賣」、「Gloria Warehouse倉庫特賣」，帶大家穿越時空來到50年代美式社區，除了古董車、各式車牌，還有二次世界大戰軍用螺旋槳、古著選品等，入內參觀認識Outlet文化的發展軌跡之外，更宛如置身在MV級的美式復古場景裡，不用濾鏡也超好拍，洗版社群。園區當然也少不了假日精彩活動，暑假的每個六日，在二期廣場噴水池兩側，特別安排「五星小廚快餐車」、「盛夏街藝秀」炒熱氣氛，想吃美食兼打卡、欣賞街頭演出，絕不能錯過。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

▲▼一、三期全新場景歡迎大家拍照打卡。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

「五星小廚快餐車」邀請到由DJ老闆經營的「Scratch Burger黑膠漢堡」街頭人氣餐車、來自台北永康街利用新鮮水果販售創意調酒的「Relay Juicetail」餐車，以及專賣義大利Gelato及Sorbet的「Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋」行動胖卡，一起為大家消暑氣。「盛夏街藝秀」邀請來自迦納的「查理馬戲表演家」、百變氣球表演秀世界級冠軍「馬拉將」、「小冰老師特技秀」、「小魚干與環」、「倒立小安」、結合玩具與德國手搖管風琴演奏的「Bill街頭演奏會」、「邦智威辰爵士鼓」、「陳相合吉他彈唱」，17:00～20:00輪番上陣表演。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

▲▼7～8月每個週末，五星小廚快餐車、街頭表演藝術家在園區輪番上陣。

華泰名品城暑假檔期（圖／翻攝自影片）

另外，8月底前，於一、三期全新場景前拍照，打卡「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」或「華泰名品城」，並在個人IG上面公開，同時追踨華泰名品城官方IG帳號，將有機會抽中購物金5,000元。把握暑假時光，快到華泰名品城挖寶購物，看街頭藝人大秀自己的獨門絕活、品嚐美味異國料理，體驗滿滿的夏日活力！

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