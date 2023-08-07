穿穿脫脫找不到自己的風格　快來選出喜歡的顏色為穿衣指點迷津

▲想讓穿搭更得心應手嗎？快來玩測驗，選出一種喜歡的顏色，看結果為日常穿衣方向指點迷津。（圖／華泰名品城提供，以下同）

消費中心／綜合報導

看完電影又重新愛上芭比，KPOP圈爆紅《Queencard》的洗腦旋律越聽越上頭，可鹽可甜、時尚又不失自信的粉紅風潮襲來，無論男孩女孩，都要做獨一無二的自己，而在炎熱盛夏，你想如何展現自己就是最美？穿搭是最能夠直接傳達自我格調及個人靈魂特質的一種方式，打扮的帥氣、美麗，充滿魅力有特色，不只自己看了開心，也會吸引別人目光多看一眼，但絞盡腦汁穿穿脫脫，怎樣都搭不好嗎，不如來做個測驗，為你的日常穿搭指點迷津。

要穿出真實自我，不要一味的盲目模仿，道理誰都懂，只是要找對風格令人傷透腦筋，其實想成為穿搭達人，真的一點都不難，現在就從測驗中的「黑、白、紅、藍」選出一種喜歡的顏色，立刻幫你解決穿衣痛點！選好了嗎？快來看看結果，風靡全球時尚品牌的魅力黑，最適合時尚風；搭什麼都不出錯的百搭白，走簡約風正好；讓人不關注都難的搶眼紅，打造潮流風最適宜；安定舒適的自在藍，可以嘗試休閒風。

掌握了風格，下一步就是個人穿搭技巧，可以重點色為主視覺，運用「三色法則」，身上不要超過三種顏色，讓自己看起來花花綠綠，例如法國品牌Balmain黑圖紋削肩短版背心，下半身搭件最流行的寬版褲，簡單黑白配就自帶氣質光芒。另外，也可以全身同色系搭配出套裝感，利用色調深淺或不同材質單品配件，讓整體造型立體有層次，避免變得單調，像是Tory Burch藕粉色半月包經典設計加上鏈條元素點綴，揹著就很時尚；ARTIFACTS BY FAR粉紅色托特腋下包，甜甜馬卡龍色系俐落好搭，俏皮又優雅；有小CK之稱的Charles & Keith夾腳高跟拖鞋，糖果藍鮮豔色彩呼應現在正流行的多巴胺穿搭，款式素雅卻能穿出時髦。

▲國際精品Minoshin旗下代理的法國品牌Balmain推出黑圖紋削肩短版背心，讓穿搭輕鬆掌握隨性氛圍。

▲美國輕奢時尚品牌Tory Burch，經典款藕粉色半月包，揹上身就走在時尚尖端。

▲保加利亞品牌BY FAR的腋下包，在名人、網紅圈刮起一陣愛用炫風。

▲Charles & Keith糖果藍寬面夾腳高跟拖鞋，簡單穿出現在正夯的多巴胺穿搭。

想增添身上行頭就到Outlet挖寶去！平常週末假日就是許多人最愛好去處的華泰名品城，到了暑假，人潮更是有增無減，除了吃喝玩樂，更吸引人的是擁有多達285種品牌，選擇豐富多元，不但有國際精品、流行時尚、運動用品能夠盡情逛，還引進瑜伽服飾品牌DANSKIN、法國高球服飾品牌CASTELBAJAC、年輕人喜愛的KANGOL等，以及許多國內外新銳設計潮牌、特別為亞洲女性設計的服飾配件，一個地方就能夠滿足不同族群所需，輕鬆挑選廣受美國年輕人與台灣小資族喜愛的不敗單品，在潮流趨勢中找到專屬於自己的風尚。尤其暑期折扣全面2折起，入手划算的人氣品牌商品趁現在，為夏日穿搭畫龍點睛，變身潮男潮女做自己。

▲華泰名品城品牌多元、選擇豐富，無論哪個族群，來到這裡都能找到最適合自己的風格。

華泰名品城「Summer Vibe盛夏真我」熱力展開中，不只提供百大品牌獨家優惠，在逛街中享受購物樂趣探索自我，逛累了，還能坐下來享用異國美味，隨著時時香、宮武讃岐烏龍麵Express、迷客夏、尖牙義式廚房等餐飲進駐，不用坐飛機出國，即可品嚐到中西日韓各國料理，或是鎖定暑假每個週末時光的「五星小廚快餐車」，由人氣黑膠漢堡、創意調酒及義大利冰淇淋，好好滿足舌尖上的味蕾，同時欣賞查理馬戲表演家、馬拉將、小冰老師特技秀、小魚干與環、倒立小安、Bill街頭演奏會、邦智威辰爵士鼓、陳相合吉他彈唱等街頭表演藝術家輪番上陣，帶來精彩的「盛夏街藝秀」，為園區注入夏日活力。

▲假日精彩活動不間斷之外，一、三期還有全新打造、拍照打卡最夯的美式雙地標。

另外，華泰名品城耗時一年，在一、三期打造全新藝術裝置「Gloria Garage車庫拍賣」、「Gloria Warehouse倉庫特賣」，充滿美式風格的兩處復古地標，帶領大家發掘Outlet文化起源，每處角落、每個物件都別具看頭，以為來到了MV場景裡，拍照打卡最夯，隨便拍就能拍出與眾不同的你，秒殺手機記憶體。重點來了，只要於一、三期全新場景前拍照，並在個人IG公開，並打卡「GLORIA OUTLETS 華泰名品城」或「華泰名品城」，以及追蹤華泰名品城官方IG，即可獲得園區購物金$5,000抽獎資格，活動至8月底前，今夏來到逛街天堂，千萬不要錯過大方秀自己的機會！