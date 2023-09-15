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裝潢蟑螂橫行台中！騙逾135人得手逾億　他氣到死在出庭的路上

▲▼國民黨立委參選人揭露裝潢蟑螂惡行，橫行台中多年，詐騙超過135人、得手逾億，其中1名受害者還死在出庭的路上。（圖／台中市議員羅廷瑋提供，下同）

▲▼國民黨立委參選人揭露裝潢蟑螂惡行，橫行台中多年，詐騙超過135人、得手逾億，其中1名受害者還死在出庭的路上。（圖／台中市議員羅廷瑋提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區的A小姐找到房子裝潢工程的H先生施工，該男子利用工程話術拖延，6年來花了1百多萬元，房子至今還沒修好，甚至還出言恐嚇，她父親氣憤不已，竟然死在某次去法院的路上；另名B小姐也慘，維修費只要1百多萬，卻付了3百多萬元，至今房子還是爛尾樓，國民黨4名立委參選人表示，這種裝潢蟑螂行為在法律上無法構成詐欺，已知受騙者至少有135人，受害金額破億，已組成協會自助，呼籲政府修法改革。

▲▼國民黨立委參選人揭露裝潢蟑螂惡行，橫行台中多年，詐騙超過135人、得手逾億，其中1名受害者還死在出庭的路上。（圖／台中市議員羅廷瑋提供，下同）

A小姐說，2017年找上這個裝潢蟑螂，完全被他的話術欺騙，連彰化老家工程整建也交給他們，施工過程中擺爛，出言恐嚇，她付了1百多萬且告上法院，竟被法院判決不用賠償，在訴訟過程中，她的老父親不堪這樣的打擊，含恨死在某次去法院的車上，事情到現在還沒有解決。

B小姐說，家中有增建需求，需要建築結構技師，她遇上了自稱專業的工程團隊，這個工程蟑螂用假冒的公司行號跟她簽約，後來告到法院，結果只有判裝潢蟑螂偽造文書，而不是詐欺。

B小姐氣憤的說，拆除後的家變成爛尾樓，更可惡的是，對方假意詢問是否協助申請相關建照後，結果竟是去檢舉她家違建，還跟她索討30萬元的拆遷費，她後來告上法院發現沒有用，因為這個工程蟑螂前科累累，還有慣性脫產，逃避法律責任。

她後來找來另名專業技師鑑價，此工程花費最多1百萬元，卻被工程蟑螂騙到350萬，令人忿忿不平。

4名國民黨台中市立委參選人黃健豪（台中市議員）、羅廷瑋（台中市議員）、林家興（國民黨文傳會副主委）以及廖偉翔（國民黨發言人）以及台灣裝修受害者援助協會4名被害者現身說法，共同控訴裝潢詐騙事件層出不窮，不是單一個案，而是系統式、集團式的犯罪，但在相關權利規範上卻出現許多漏洞，造成受害者求助無門。

羅廷瑋表示，早在1年多前就一直收到陳情案例，後來遇到台灣裝修受害者援助協會，他們正準備申請立案，顯見案例真的非常多。幾乎所有案例都是明顯「綁架」，工程先進行到一半，再跟受害者勒索更多錢財，而且深諳法律漏洞，完全不怕訴訟。

廖偉翔指出，受害者花費一生積蓄買房、裝潢房屋，卻遇到刻意擺爛詐取錢財的施工者，想狀告法院，卻莫可奈何，這就是司法縱容的結果。

林家興說，目前已知受害者就有135人，受害金額破億，這些行為在法律上無法構成詐欺，工程蟑螂鑽於法律漏洞，不只詐欺錢財，甚至造成家破人亡。

黃健豪表示，台灣每年成屋、裝修房屋需求高，在裝修的過程中，主管機關內政部跟營建署應該全面清查，希望未來做到公開透明，讓民眾可查詢，讓這些工程蟑螂受到應有的懲治，他也提醒國人，裝修業跟裝潢業不一樣， 有動工需求時一定要找有專業證照認證的公司處理，比較有保障。

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