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日本旅客「很少去中南部」　觀光署長提議：火車加高鐵「買1送1」

▲▼台鐵EMU3000型新自強號。（圖／台鐵）

▲為了吸引日本觀光客來台並增加走入中南部機會，觀光署長周永暉提議，未來規劃台鐵加高鐵買1送1等方案來推動。（圖／台鐵）

記者林育綾／台北報導

交通部轄下觀光局升格為觀光署，今（15）日舉行揭牌儀式，由周永暉擔任第一任署長。針對台人瘋狂赴日旅遊，但日本觀光客來台比例不對等，他表示，日本人多以國旅為主，加上匯率影響也減少出國旅遊意願；不過以往日本旅客來台確實「很少往中南部走」，未來除了以主題旅遊來吸引，或許可以用火車搭配高鐵買一送一的方式來推動。

▲▼交通部觀光署揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

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▲▼「交通部觀光署」今正式成立，舉行揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼交通部觀光署揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

觀光署署長周永暉今正式上任，他提到，歷經52年「觀光局」升格為「觀光署」，是我國觀光發展往前跨一步的重要里程碑。而自己曾任觀光局長，此次接任署長重任雖然被形容為「回娘家」，對這環境也不陌生；不過升格為署，意味著接下來也要換位思考，在戰略和策略上都要有不同思維。在疫情後觀光振興如何貼近產業需求，也要各界一起幫忙，期望在2025年台灣能成為世界上發光發亮的旅遊目的地。

自國境解封後，許多國人瘋狂赴日本旅遊，不過日本旅客來台卻沒有相對的比例。對此周永暉表示，其實日本在觀光上以國旅為主，雖有1億2千萬人口，但僅3千萬人有護照；加上日圓貶值，匯率的影響下，也讓日本人出國意願降低。

▲藍皮解憂號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲周永暉提到，日本人有許多鐵道迷，未來可透過不同主題旅行來吸引日客。（圖／記者彭懷玉攝）

但他提到，日本人有許多畢業旅行，還有許多鐵道迷、賞鳥愛好者等，因此台灣可以用不同的主題旅行來吸引日客，像是原民文化，還有日本人也喜愛台灣美食等，透過這些方式來佈局，提升日人來台旅遊意願。

另外他也提到，過去日本旅客來台確實很少往中南部走，未來希望可以用搭火車加高鐵，買一送一的方式來推動。而疫情之後，遊輪也是重要市場，「很多國家都準備了，我們也該因應整備，陸上遊程也要互相搭配」，這些都會是未來的規劃。

▲▼交通部觀光署揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部觀光署揭牌典禮，周永暉也正式上任成為首任觀光署長。（圖／記者屠惠剛攝）

周永暉表示，自己上任後，觀光署將加速促進產業動能，與專家顧問舉行高峰會，廣納各界建言，包括強化與文化部、教育部、客委會、農業部的合作；也將擴大產學合作、跨國合作；並深耕如越南、菲律賓等旅遊市場，以及推動兩岸觀光。

目前台灣在疫後的海外觀光客人數約400萬人，除了希望今年達到600萬，周永暉也期望能儘快進入「1000萬俱樂部」，因為從國際角度來看，一年國際旅客達到1000萬是一個指標，「這件事當然是希望越快越好」。

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