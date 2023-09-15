鬆綁陸客準備期只剩10天！王國材盼「對等開放」：持續做準備

▲距離陸客鬆綁準備期只剩10天，仍未等到對岸回應，交通部長王國材表示會持續做準備。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

陸委會上月24日宣布鬆綁陸客團赴台，並附加條件自宣布日起以一個月為準備期，視陸方回應再確定實施日期；不過如今準備期已進入倒數10天，仍未等到陸方友善回應。今交通部長王國材出席觀光署揭牌儀式，提到期望是對等的觀光開放，現在時間還有10天，「我們觀光業界也有向對岸拋出希望開放的意願。」

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▲交通部觀光署今9/15舉行揭牌典禮。（圖／記者屠惠剛攝）

陸委會上個月24日宣布鬆綁陸客團赴台日限2千人，金門、馬祖、澎湖旅行之人數另計。我方組團赴陸，依「對等」原則，初期也是日限2千人，附加條件「自宣布之日起，以一個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期」。

不過對岸遲遲未有回應，如今準備期只剩10天，王國材接受媒體訪問時回應，期望是對等觀光開放，現在時間還有10天，「我們觀光業界也有跟對岸拋出希望他們開放的想法，就等10天後。同時也持續做相關準備，像是若開放時，過去陸客團出現過的一些問題，如何管理，我們正討論。」

▲觀光署第一任署長周永暉。（圖／記者屠惠剛攝）

而觀光署署長周永暉今正式上任，他提到，歷經52年觀光局改為觀光署，自己雖然「回娘家」對這環境不陌生，不過升格為署，意味著接下來也要換位思考，在戰略和策略上都要改變。

他希望在2025年，台灣在世界上是發光發亮的旅遊目的地。而目前國外觀光客人數400萬人，除了希望今年達到600萬，更期望能儘快進入「1000萬俱樂部」。

周永暉說，從國際角度來看，一年國際旅客達到1000萬是一個指標，這件事當然是希望愈快越好。至於是否會參考香港祭出送機票吸引海外旅客的策略？周永暉表示，自己才剛上任，但會跟相關部署一起整理，目標鎖定飛行時間8小時、3小時內的國家，加強力道去宣傳。