氣象署、觀光署今掛牌！首任署長出爐　「組織變革」一次看懂

▲氣象局今日升格氣象署。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局、交通部觀光局均於今日正式升格為氣象署及觀光署，首任署長分別為前氣象局副局長程家平、前觀光局長周永暉。上述二單位均將於今早舉辦揭牌成立儀式。

氣象署今日正式掛牌，前氣象局長鄭明典說明，升格以後從十三個單位精簡為九個單位，共六組、預報中心、地震中心、南區氣象中心。功能上也有整併，觀測方面，原本的測政組與儀器檢調中心合併，衛星雷達及遙測部分也是合併重整，另外新增海象及氣候組。員額則維持原有數目，約580-590人。

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由於前任局長鄭明典已退休，交通部決定派任副局長程家平擔任署長職位，程家平畢業於國立台灣大學大氣科學碩士、中國文化大學氣象系學士，曾任氣象局氣象資訊中心主任、副主任及技正；科技研究中心主任。

▲氣象署長程家平。（圖／資料照）

而觀光局也於今日掛牌升格為觀光署，同時兼負政策擬定與執行功能。原超前部署成立之任務編組「旅宿組」、「資訊室」及「政風室」順利完成法制化作業，原業務組更名為旅行業組、技術組更名為景區發展組、國民旅遊組更名為旅遊推廣組。

改制後有企劃組、國際組、旅行業組、旅宿組、景區發展組、旅遊推廣組、人事室、主計室、政風室、資訊室、秘書室及公關室等6組6室。預算員額由182人調整為282人。

署長由前觀光局長周永暉擔任，周永暉於2016到2020年擔任觀光局長，當年因觀光局主秘林坤源動員特權要求觀光局人員為其兒接機，進而導致接機人員及其5歲兒確診新冠肺炎，兩人雙雙下台，如今周永暉再以升官之姿凱旋回歸。

事實上周永暉曾任台鐵局長，加上他畢業於交大運輸研究所，為台鐵基層出身，曾任職台鐵列車長、副站長等職務，原被內定為台鐵公司第一任董事長，然而卻被台鐵企業工會抗議，認為周永暉不適任台鐵公司董事長，交通部只好作罷，改讓其回鍋觀光署擔任署長職務。

▲觀光署長周永暉。（圖／記者湯興漢攝）