第400萬名外國客來了！韓女來玩4天：想吃台灣美食、看美麗街景

▲第四百萬名國際旅客來台。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

國際旅遊市場日漸復甦，台灣今下午迎來今年第400萬名國際旅客，該旅客為來自韓國濟州島的金睿元小姐，本次與媽媽及妹妹來台旅遊四天三夜，她表示，對台灣美麗的街景及美食很感興趣，本次旅途將會走訪西門町、永康街、野柳、九份等知名觀光景點。

來台旅客持續增加，今日迎來第400萬名國際旅客，為來自韓國濟州島的金睿元，她表示，這次首次來台灣玩，她自濟州島到首爾金浦機場搭乘德威航空來到台灣，只需要兩小時的時間，機票也不會特別貴，時間上沒有負擔。她認為台灣的街頭風景很有魅力，也很想嚐嚐台灣美食，這次將會走訪西門町、永康街、野柳、九份等地，希望下次有機會還能再訪台灣。

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▲▼來自韓國的金睿元本次與媽媽、妹妹來台旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

行政院副院長鄭文燦表示，今年600萬國際旅客的目標有望提前達標，目前來台旅客最多的前三來源為港澳、日本、韓國，另國際郵輪旅客也逐步復甦中，明年可望恢復8成，高檔旅客可從5%提升至20到25%。另觀光局推出的自由行旅客5000元抽獎，已累積67萬人參與，中獎率也非常高，如金睿元及其妹妹、媽媽都有中獎。

交通部長王國材表示，根據8月的資料顯示，國際旅客來台復甦明顯，除日本較慢約35%外，其他都超過5成，其中泰國、新加坡、越南、馬來西亞甚至超過8成，對於明年國際旅客1200萬人次的目標也非常有信心達成。

至於台灣旅宿價格高的議題，王國材表示，由於平日住宿率低，因此業者會提高尖峰或假日時段的價格，若是能有更多國際旅客來台，填補平日及離峰時段空缺，就能降低業者成本，進而降價並形成正向循環。