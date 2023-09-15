過來人還原放棄美籍完整流程　估賴佩霞恐無法登記：很可能拖過1124

▲郭台銘宣布邀請「人選之人-造浪者」中飾演林月真一角的女星賴佩霞搭檔參選正副總統。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨日宣布由藝人賴佩霞搭檔參選，但賴擁有雙重國籍，需放棄美國籍才能參選。過去也曾放棄美國國籍的立委參選人吳崢15日還原行政程序，他表示，向AIT提出申請資料備齊後，後續AIT會把資料交給美國國務院審查，這部分需要時間會長一點，因美國對於稅的稽徵非常嚴格，她如果在美國還有一些資產還沒處理完，甚至有可能拖到超過11月24日，無法完成登記。

吳崢表示，放棄美國國籍要先線上跟AIT約會面時間，到現場後窗口會先做基本詢問，包含放棄理由是什麼、過去有沒有不良犯罪記錄等等，這個階段要把資料備齊，還要交一筆行政手續費，自己當時交的金額換算台幣7萬多。

吳崢解釋，後續AIT會把資料交給美國國務院審查，這部分需要的時間就會長一點，因為美國對於稅的稽徵非常嚴格，包含在美國有資產或是有金錢上的流動都會嚴格審查，若美國認為是要利用放棄國籍逃脫責任，包含繳稅或是司法案件就有可能不通過，這部分就要看美國審查時間花多久，確認沒問題後，當事人還要再到AIT做一次正式宣誓，才能完成放棄美國公民身份、不再擁有美國國籍。

吳崢表示，自己放棄美國國籍前後花了2個月時間，AIT也說得很清楚，時程有可能超過3個月甚至半年，這部分就要取決於美國行政時間。賴佩霞還有70幾天時間，確實是蠻大的變數，她如果在美國還有一些資產還沒處理完的話，恐怕有可能拖到超過11月24日，無法完成登記。