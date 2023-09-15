曝賴佩霞今與律師討論放棄美籍　郭辦：她說過是玩真的

▲賴佩霞14日宣布擔任郭台銘投入2024總統連署的副手。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

鴻海創辦人郭台銘昨宣布搭檔藝人賴佩霞投入2024總統大選連署，但賴具美國國籍，若11月24日登記截止前未放棄，將無法參選。郭台銘競辦發言人黃士修今（15日）表示，賴佩霞已說過自己是玩真的，且今早也跟律師開會討論放棄美國國籍一事，至於外界對賴學歷、國籍、職業等質疑，黃痛批，這曝露政治圈歧視的嘴臉，這是政治上很醜惡的形象。

黃士修上午表示，賴佩霞是玩真的還是玩假的，可以從昨天記者會看出來，賴是認真要陪郭台銘走到底，且郭跟賴溝通時已說，參選是為了整合、打敗民進黨，而賴做為公共溝通專家，一開始幫郭訓練講話溝通技巧，所以不管用什麼形式，都可以在位子上發揮很大功能。



黃士修表示，今天賴佩霞擔任副手，賴也說過是玩真的，且其扮演的角色比任何一位政治人物更認真、更重要。外界對賴國籍、學歷、演員職業的質疑，「我都覺得你們是不是太看不起她」，難道一個演員不能從政嗎？難道演員從政都在演戲嗎？他覺得這是政治圈人物曝露其歧視的嘴臉，這是政治上很醜惡的形象。

黃士修強調，賴佩霞的人設、形象都是非常正面、有包容力量，賴擔任這角色，就是要化解人與人的撕裂跟衝突，賴會努力用她溝通專長，來說服批評她的人，並轉為包容、接受她。

對於若賴佩霞來不及放棄美國國籍，郭台銘是否會退選？黃士修說，這要看AIT跟中選會，郭辦絕對按法律程序處理，未來進度非郭辦可以說明跟解釋，最終資格認定是看中選會，而中選會已說明，被連署階段不要求說只有單一國籍，所以確定賴可以被連署，至於11月24日登記截止前能不能完成放棄美國籍的認定，就要問AIT的進度跟中選會最終認定資格。

媒體追問，所以操之不在郭辦？黃士修說，當然，郭辦能做到是按法律程序來辦理；賴佩霞從宣布當天下午就找了律師，今早又跟律師開會，準備所有相關文件，都可以看出賴是非常認真的人，不管是職業、溝通、參選或放棄國籍，都是全力以赴。