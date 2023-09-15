廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

▲賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

根據日前民調顯示，新北市第12選區有47%選民表示支持國民黨現任議員廖先翔，高於現任民進黨立委賴品妤的31%，目前雙方差距16個百分點。對此，國民黨主席朱立倫表示，這是非常合理的情況，大家可以問問地方里長、地方意見領袖，有看到賴品妤在地方上的任何貢獻嗎？

賴品妤的父親、前民進黨立委賴勁麟擔任董事長的雲豹能源，日前遭藍營質疑政府標案，與政治獻金獨厚綠營等爭議，綠能公司的爭議，也影響到賴品妤所屬的新北市第12選區選情。

根據TVBS民調中心11日公布的最新調查結果顯示，明年的總統及立法委員選舉，新北市第12選區有80%民眾表示會去投票，在賴品妤與廖先翔兩位人選中，有47%選民表示廖先翔，31%選民支持賴品妤。

朱立倫今日陪同李彥秀、廖先翔到橫科市場掃街拜票，對此議題，他表示，這是一個非常合理的情況，廖先翔每天都在選區服務，相對於擔任一屆立委、綠電小公主來說，都可以問問地方里長、意見領袖，有沒有看到她？除了大家知道是綠電小公主外，她對這個區域有任何貢獻嗎？

朱立倫強調，李彥秀在南港內湖為鄉親服務幾十年，廖先翔腳踏實地服務也是獲得大家肯定，不是創造聲量、議題，變成綠電小公主就可以選上，這是很公道的。