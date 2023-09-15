　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

▲▼賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

▲賴品妤、廖先翔。（合成圖／記者屠惠剛、崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

根據日前民調顯示，新北市第12選區有47%選民表示支持國民黨現任議員廖先翔，高於現任民進黨立委賴品妤的31%，目前雙方差距16個百分點。對此，國民黨主席朱立倫表示，這是非常合理的情況，大家可以問問地方里長、地方意見領袖，有看到賴品妤在地方上的任何貢獻嗎？

賴品妤的父親、前民進黨立委賴勁麟擔任董事長的雲豹能源，日前遭藍營質疑政府標案，與政治獻金獨厚綠營等爭議，綠能公司的爭議，也影響到賴品妤所屬的新北市第12選區選情。

根據TVBS民調中心11日公布的最新調查結果顯示，明年的總統及立法委員選舉，新北市第12選區有80%民眾表示會去投票，在賴品妤與廖先翔兩位人選中，有47%選民表示廖先翔，31%選民支持賴品妤。

朱立倫今日陪同李彥秀、廖先翔到橫科市場掃街拜票，對此議題，他表示，這是一個非常合理的情況，廖先翔每天都在選區服務，相對於擔任一屆立委、綠電小公主來說，都可以問問地方里長、意見領袖，有沒有看到她？除了大家知道是綠電小公主外，她對這個區域有任何貢獻嗎？

朱立倫強調，李彥秀在南港內湖為鄉親服務幾十年，廖先翔腳踏實地服務也是獲得大家肯定，不是創造聲量、議題，變成綠電小公主就可以選上，這是很公道的。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
目擊父母遭瘋砍慘死！　2童：殺人的是13樓阿北
快訊／明道美女經紀人A錢572萬！　判決出爐
快訊／礁溪某飯店失火！　7F整樓焦黑全毀
快訊／嫌小孩太吵！上樓砍死夫妻　冷血鄰居落網
YTR酒駕被抓包！她喊只喝2口「過7小時才開車」遭打臉
22歲男酒駕撞死孝子！　國民法官首宗判決定讞
開門讓鄰居進屋！2孩驚見父母被瘋砍…衝下樓：我爸媽被殺了
新光大公主吳欣盈歐洲婚禮照曝光！　比利時王后也來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳學聖質疑賴佩霞洗學歷　郭辦要求道歉、籲國民黨黨紀處分

盧秀燕向農業部要資料遭拒　王鴻薇：我來要！看陳吉仲敢不敢不給

廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

曝與賴清德交手內幕　深澳電廠案態度反覆...柯文哲：想把電視砸掉

凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

賴佩霞搭檔郭台銘！　朱立倫：盼她幫我們多跟郭董溝通

郭台銘宣布副手後首發文　「年輕人啊！你們應該多出去闖一闖」

快訊／泛綠分裂！對上高嘉瑜　基進提名吳欣岱選港湖：台灣大局為重

「勤業眾信」三篇聲明說法不同？　民眾黨：可知背後是否承受壓力

網傳4個月兵營內飲酒作樂　六軍團批離譜：涉案人員均嚴厲處分

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

台中女遭活埋生前影片曝！腳步不穩疑跌落工地　倒第2次土方才發現

北市某高職學生鬥毆！　持「乾粉滅火器狂噴」釀19人送醫

「外星人」曝光？墨西哥國會公開2具遺骸　專家：非地球物種

撐傘婦闖紅燈「撞車倒地」　休旅車驚險急閃險輾過她

倒土方未注意...婦遭土石埋　生前畫面「腳步不穩像喝酒」

陳學聖質疑賴佩霞洗學歷　郭辦要求道歉、籲國民黨黨紀處分

盧秀燕向農業部要資料遭拒　王鴻薇：我來要！看陳吉仲敢不敢不給

廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

曝與賴清德交手內幕　深澳電廠案態度反覆...柯文哲：想把電視砸掉

凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

賴佩霞搭檔郭台銘！　朱立倫：盼她幫我們多跟郭董溝通

郭台銘宣布副手後首發文　「年輕人啊！你們應該多出去闖一闖」

快訊／泛綠分裂！對上高嘉瑜　基進提名吳欣岱選港湖：台灣大局為重

「勤業眾信」三篇聲明說法不同？　民眾黨：可知背後是否承受壓力

網傳4個月兵營內飲酒作樂　六軍團批離譜：涉案人員均嚴厲處分

三總收發進出識別證也能鍊金　前職員巧立名目貪2萬下場出爐

陳學聖質疑賴佩霞洗學歷　郭辦要求道歉、籲國民黨黨紀處分

盧秀燕向農業部要資料遭拒　王鴻薇：我來要！看陳吉仲敢不敢不給

廖先翔民調超越賴品妤！　朱立倫「合理」大酸：她在地方有貢獻嗎？

一隻箭串連七期核心！新市政特區成台中產業命脈　南屯區水岸含金量高

南部同學激喊「台北女生比較正」　看到凍未條！鄉民曝真相

半數大學生有經濟壓力！　8成兼職盼月收1.3萬

父母遭瘋砍慘死！2童全程目擊　崩潰：殺人的是13樓阿北

法院認證明道美女經紀人A錢！無坎城影展關鍵收據　判還572萬

育世博研討會「諾貝爾獎得主現身」　有望加速產業合作

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

政治熱門新聞

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

87歲連戰近況曝光！韓國瑜探望父子　連勝文放3人同框合照

賴佩霞棄美籍參選　AIT曝需3到6個月

賴佩霞「哈佛學歷」是短期課程非正式學位　恐難列入選舉公報

搭擋郭台銘拚2024！賴佩霞小檔案一次看　「盼落實整合在野心願」

其他陣營擬邀「政治劇女星」選立委

新竹市民政處長施淑婷　再爆隱匿房貸

陳學聖酸賴佩霞洗學歷　藍營4人也中鏢

網傳賴清德造勢請臨時工　綠今晚提告

「柯文哲不懂什麼是干政？」　黃暐瀚舉例轟：連這都不知別出來選

賴佩霞參選驚呆國師！　曝關鍵星象：丕變力量強

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

勤業眾信否認政治壓力　綠勸白別強辯

民眾黨檢舉平台終止　勤業眾信聲明回應了

更多熱門

相關新聞

凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

凍蒜聲不斷！侯友宜抵美上百僑胞熱情接機　現場玩自拍展親和力

國民黨總統參選人侯友宜台北時間14日下午啟程訪美，在美東時間14日晚間7時41分，抵達紐約約翰甘迺迪國際機場，上百位僑胞熱情接機，現場高呼「侯友宜凍蒜！」、「友宜友宜友宜，凍蒜凍蒜凍蒜！」只見侯友宜臉上露出燦爛笑容，還開心跟僑胞們合影自拍，展現親和力，場面歡欣鼓舞。侯友宜此行目的主要是向美方傳達捍衛民主、自由的信念及維護台海區域穩定和平的決心。侯友宜15日起將展開馬拉松式參訪，公開行程就有7場，堪稱鐵人行程。

賴佩霞搭檔郭台銘！　朱立倫：盼她幫我們多跟郭董溝通

賴佩霞搭檔郭台銘！　朱立倫：盼她幫我們多跟郭董溝通

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

賴佩霞將棄美國籍參選　過來人點2注意事項：1原因甚至會不予核准

郭台銘副手找賴佩霞　時力讚：眼睛一亮的選擇

郭台銘副手找賴佩霞　時力讚：眼睛一亮的選擇

郭台銘公布副手搭檔賴佩霞　綠委看完記者會：副手比郭董更有魅力

郭台銘公布副手搭檔賴佩霞　綠委看完記者會：副手比郭董更有魅力

關鍵字：

廖先翔賴品妤朱立倫雲豹能源

讀者迴響

熱門新聞

即／不滿小孩吵鬧！鄰居持刀上樓砍死夫妻檔

安心亞突淚崩「跑出攝影棚」！

iPhone 15能用安卓線充電？　蘋果給答案

外交部籲「今晚別去心齋橋」台灣遊客小心安危

「這道泰國菜」會致癌！每年讓2萬人罹癌死亡

被乾哥騙進房「強行侵入多次」！　女星揭16歲陰影

起底瑤瑤17年前「大尺度相簿」名稱！

2孩驚見父母被瘋砍…秒衝下樓：我爸媽被殺了

今起連4天炸雷雨　範圍曝光

即／一煎超多白蛆竄出！網爆好市多牛肉超噁

手搖飲「最胖配料Top8」甜又油！珍珠排第6名

台南22歲女撞違停車亡　家屬淚求行車記錄器畫面

基隆東直播爆意外…

快訊／大牙硬起來首發文！已在香港警局報案

郭辦疑昨才知賴佩霞美國籍　黃揚明：跟時間賽跑

更多

最夯影音

更多
超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元

超跑男未繫安全帶不滿被攔　跳針「要停車」警罰11500元
金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

金鐘58／Lulu出意外！頭撞欄杆腫一包　性騷影響？黃子佼.炎亞綸.黃健瑋槓龜

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

藝人賴佩霞任郭台銘副手　談台灣經濟、一例一休哽咽

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

《人選》賴佩霞任副手！　郭台銘：2024我們一定贏

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

舒華開示被誇「情感大師XD」　直播開邀子瑜：看到聯絡我～

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

獨家線上線下網紅造星開班

獨家線上線下網紅造星開班

「網紅培訓一條龍」！東森造星計畫全面啟動！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面