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面試要求「默寫A到Z」！他驚「10人裡有2人寫不出」：刷新眼界

▲▼面試,工作。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲每間公司的面試內容都不一樣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

英文字母「A~Z」還背得出來嗎？日前一名網友分享公司面試經驗，表示公司招聘時考A~Z默寫，不料前來應聘的大學生竟有人寫不出來，讓原PO直呼刷新眼界。該貼文讓不少網友留言坦承自己也寫不出來，認為比考單字還難，好奇問到底哪間公司會出這個問題？用意在哪？

一名網友在Dcard發文分享，公司最近面試不少應徵者，最低學歷要求限大學生，但在面試時公司不考單字，選擇考大家A~Z的字母默寫，本以為應徵者能順利過關，不料10人中一位卡在M、一位卡在S寫不下去，讓他直呼刷新眼界，直言自己「笑到無法自理」。

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該貼文引起不少網友好奇發問公司到底是哪間？「有甚麼一定要大學畢業才能做的工作，卻只考A-Z？」「這個職位薪水能給到多少」；也有網友搬出實際經歷，表示不只大學生，現今不少人都不寫出來，「我之前在半導體相關產業，應徵作業員要寫出A~Z，真的很多人寫不出來哦！或是大小寫混雜」、「下面這個人美國人a到z寫不出來，他現在是南加大的教授」。

也有不少人質疑，原PO公司讓應徵者寫字母順序，以此判斷應徵者英文程度，是一件沒有鑑別度的事情，「會這個跟英文能力一點關係也沒有」、「不如把職務常用英文單字當題目，請他們寫中文翻譯吧」；不少名校畢業的人也表示忘記字母順序其實很合理，「我覺得這個比考單字還難欸」、「我第一份工作科技業55K我也寫不出來啊」。

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