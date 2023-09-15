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平均3個月！高中妹「12段情史」每任都做過　激戰地曝他聽傻

▲▼美女、妹子、可愛、正妹、清純、日系。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲高中妹的對話令原PO大開眼界。（示意圖／Pakutaso）

記者鄺郁庭／綜合報導

捷運上一對女學生的對話，令他聽到差點忘記下車，覺得妹妹們的觀念超開放！有男網友表示，搭捷運時遇到一對高中女生，坐他位置後方閒聊，其中一人提到，現任男友是第12任，平均每任交往3個月，交過最久的約5個月，都有發生過性行為，激戰地點包括旅館、學校廁所、公廁等等，話題掀起論戰。

一名男網友搭捷運回家，某站停靠時，一對高中女生上了車，坐在他背後的座位，便開始閒聊。一位高中妹就聊起感情話題，問了「他是妳第幾個男友啊？」「那妳最久的在一起多久？」「啊妳每任都有做過嗎？」等問題。

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被問的妹妹則分別回答，現任男友是第12個，以前交往過最久的大概5個月，還用自豪語氣說「我平均每任交往3個月」，都有跟男方「做過運動」，「大多在旅館啊！有幾任在學校廁所偷偷做，有幾任男友沒錢開房間的話，就跑去公廁做。」

妹妹們的對話，聽得原PO差點坐過站，「我聽她們的對話聽得很投入，一回神發現已經到站了，立馬起身衝出去，還差點被車門夾到。」回家後，他忍不住在Dcard發文，直呼「現在女生很開放」。

貼文一出，底下紛紛留言，「還好啦！這情況的男生我也有遇過，沒什麼，只是這樣的人偏少就是了」、「搭公車時也常常聽到類似的對話」、「很多國高中生都會幻想自己有大量或特殊性經驗，尤其在匿名軟體上，這個現象會更明顯」、「我也有高中同學是這樣，是近期才知道，之前真的完全沒有看出來」、「其實蠻正常的，只是我不會在公共場合大聊這種事。」

不過，也有網友開戰原PO觀念，「我30幾歲了，在我未成年求學時期，就很多這樣的男男女女，但那不代表全部的都是，只是現在網路發達而已」、「男女都一樣呀！很多男的也愛炫耀吃過幾個妹不是嗎？開放的是現今社會的風氣，不是女生喔！各取所需，做好安全措施就沒事啦」、「法律規定是：滿16歲男女有性自主權，可自己決定是否要與他人發生性行為。」

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